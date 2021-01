Emploi : les obstacles se multiplient sur le parcours d'insertion des jeunes

Horizon professionnel bouché, CDD non renouvelés, jobs étudiants arrêtés, flambée du chômage... depuis le début de la pandémie, la situation des jeunes sur le marché du travail demeure très préoccupante. La plupart des indicateurs indiquent que cette population est en première ligne dans cette récession hors norme. La crise sanitaire et économique a précipité un grand nombre dans la précarité. Leur insertion professionnelle se transforme déjà en parcours du combattant. Même ceux qui ont suivi de longues études, des formations et des stages à répétition, et ont poursuivi les efforts pour postuler pendant les périodes troublées de confinement témoignent de graves difficultés.

Dans ce contexte morose, le centre de recherches et d'études sur les qualifications (Céreq), qui vient de publier une enquête éclairante menée avant la pandémie sur les aspirations professionnelles des jeunes,...