"Le président Macron reste sourd aux difficultés des jeunes pauvres"

LA TRIBUNE - Quel est l'état des lieux de la pauvreté en France, selon le rapport 2020 que l'Observatoire des inégalités publie aujourd'hui ?

LOUIS MAURIN - La pauvreté est multidimensionnelle et difficile à résumer en quelques mots. Si on regarde la pauvreté monétaire définie à 50% du niveau de vie médian, il y avait, en 2018, 5,3 millions de pauvres. Ce qui correspond à 8,3% de la population. Ce ratio est supérieur au niveau enregistré au début des années 2000. À l'époque, le taux se situait autour de 6,7% de la population. Depuis 20 ans, il y a une tendance à la remontée de la pauvreté en France.

Quels peuvent être les effets à court terme et à long terme d'une telle crise ?

L'effet principal se fait par le biais de l'emploi. Dès la mi-mars, beaucoup de personnes n'ont pas vu leurs missions d'intérim et leurs CDD renouvelés. Les non-salariés ont vu parfois leur contrat s'arrêter de suite. En dépit des systèmes de protection existants, une partie de la population a basculé dans le chômage avec une baisse des revenus. Une grande partie des chômeurs ne sont tout simplement pas indemnisés et ont dû basculer dans les minimas sociaux. Les minimas sociaux sont très inférieurs au seuil de pauvreté. Ce qui signifie qu'un certain nombre d'entre eux ont basculé dans la pauvreté. Pour les plus jeunes, la situation est encore plus compliquée. En deçà de 25 ans, les jeunes n'ont pas le droit aux minimas...