En janvier, la production industrielle en France a reculé de 1,9% sur un mois

En janvier, selon l'Insee, la production industrielle en France a fléchi de 1,9%. La production manufacturière a fléchi de 1,8%. La catégorie des industries extractives, énergie et eau a chuté de 3%, mais c'est bien la fabrication de matériels de transport qui entraîne la chute. Elle a diminué de 2,6% dans l'automobile et de 9,5% dans la catégorie « autres matériels de transport » qui comprend l'aéronautique. Elle s'inscrit néanmoins en hausse de 10,9% sur un an.

Lire aussiL'Etat au chevet de l'industrie agroalimentaire avec un plan de soutien de 500 millions d'euros

A un moindre degré, l'agro-alimentaire a aussi tiré à la baisse la production industrielle avec un tassement de 1,6%. Toujours sur un mois, la chute de la production est plus brutale dans l'industrie pharmaceutique (-11,6%) et à un moindre degré dans la chimie (-3,5%).

La fabrication de biens d'équipement progresse

En revanche, la fabrication de biens d'équipement progresse de 1%, tirée par celle de produits informatiques, électroniques et optiques qui gagne 2,6%. Elle augmente également de 3,6% dans la cokéfaction et le raffinage. La métallurgie est en légère hausse de 0,3% et la construction est quasi-stable sur le mois, avec +0,2%.

Enfin, l'Insee a averti avoir révisé comme chaque année la composition de ses indices reflétant la production industrielle pour « les adapter aux évolutions économiques ou techniques ».

Une baisse encore plus marquée au Japon Quand on se compare, on se console. La production industrielle au Japon a nettement reculé en janvier (-4,6% sur un mois), selon des données provisoires publiées mardi par le gouvernement, pénalisée par un affaiblissement de la demande mondiale et par les congés du Nouvel An lunaire en Asie. Il s'agit du premier recul de cet indicateur en trois mois. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un déclin moins prononcé (-2,9%), après une hausse de 0,3% en décembre. Les exportations de biens manufacturés nippons ont baissé de 3,1% en janvier sur un mois, et les stocks ont reculé de 0,9%, selon le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti). Les véhicules à moteur, les machines-outils et les pièces et appareils électroniques ont été les secteurs ayant le plus contribué au déclin de la production industrielle japonaise en janvier.

(Avec AFP)