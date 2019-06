Canicule : comment l'économie française s'organise pour éviter le coup de chaud

(Crédits : Reuters)

Quid de la surchauffe du parc nucléaire pour assurer le pic de consommation d'électricité, de la ruée sur les climatiseurs et les ventilateurs, des possibles ruptures de stock d'eau en bouteille, des contraintes dans le BTP ou des inquiétudes des agriculteurs ? Voici un petit tour d'horizon des premiers effets et des mesures déjà mises en place à l'heure où la plus grande partie de notre pays s'apprête à passer une semaine étouffante.