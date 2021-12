Face au chaos de l'approvisionnement, Bercy lance un prêt de 700 millions d'euros pour l'industrie

Bercy tire les dernières ficelles du quoi qu'il en coûte" avec un prêt spécial pour l'industrie étalé sur 10 ans, la prolongation des avances remboursables et de prêts à taux bonifiés jusqu’à fin juin 2022, et l'assouplissement pour les prélèvements obligatoires prolongé... face aux tensions d'approvisionnement, Bercy a annoncé une batterie de mesures pour les entreprises en difficulté. Elles visent principalement l'automobile et l'électronique mais "toutes les industries peuvent en profiter" précise Bercy.