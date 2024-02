La grève à la Tour Eiffel se termine sur un accord qui augmente le ticket d'entrée

La Tour Eiffel, un des monuments les plus visités au monde, va rouvrir ce dimanche matin, après cinq jours de grève. Le temps que l'équipe technique remette les ascenseurs en route en vue d'un accueil en toute sécurité, ont souligné les syndicats qui ont accepté de reprendre le travail.

Réflexion concertée autour du modèle économique



Le personnel - 360 salariés au total- a accepté de reprendre le travail après avoir obtenu d'être associé « dès la semaine prochain à un dialogue direct avec la mairie de Paris portant sur le modèle économique général de la tour, et a donc voté la fin de la grève à l'unanimité », a indiqué dans un communiqué l'intersyndicale CGT-FO à l'origine du mouvement social. Sophie Binet la chef de file de la CGT avait vigoureusement soutenu ce conflit.



L'accord de sortie de grève prévoit que « les parties feront régulièrement un point de suivi du modèle économique" et des travaux à mener dans la tour, à travers une instance qui se réunira tous les six mois », a précisé de son côté la direction de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete). Ces réunions devront notamment permettre le suivi du nouveau contrat devant lier à l'avenir la Sete et la mairie de Paris, dans le cadre d'une délégation de service public.

Ce document sera soumis en mai au conseil de Paris.

Augmentation de 20 % du ticket d'entrée

Mais les 6 millions et demi de visiteurs annuels en seront pour leur poche. Car le document prévoit une hausse de 20% des tarifs d'entrée. Aujourd'hui, pour visiter le monument il faut compter pour un adulte entre 11,80 et 29,40 euros, selon que l'on choisit de prendre l'escalier ou l'ascenseur.

L'accord table, par ailleurs, sur un retour à l'équilibre financier "dès 2025", et 145 millions d'euros d'investissements supplémentaires pour des travaux d'entretien du monument. Enfin, est validée la poursuite de la 20e opération visant à repeindre entièrement la tour, inaugurée il y a 135 ans.

L'équilibre économique de la tour Eiffel a été fragilisé par quelque 130 millions d'euros de manque à gagner lors des deux années de crise sanitaire (2020 et 2021). Pour faire face, la Sete avait été recapitalisée à hauteur de 60 millions d'euros en 2021.

Mais aux pertes de recettes s'est ajoutée une ardoise équivalente (environ 130 millions d'euros) de surcoûts de travaux de rénovation, principalement liés à l'actuelle campagne de peinture, compliquée par la découverte de traces de plomb.

100 000 entrées perdues

Dans son communiqué, la Sete a « renouvelé ses excuses » aux quelques 100.000 visiteurs qui ont trouvé portes closes depuis lundi. Ces derniers seront « automatiquement et intégralement remboursés dans les meilleurs délais », a-t-elle précisé.

Le conflit en cours avait déjà entraîné sa fermeture le 27 décembre, jour du centième anniversaire de la disparition de son architecte Gustave Eiffel.



( avec AFP)