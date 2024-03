Fin de vie : Emmanuel Macron à l'heure des arbitrages

Emmanuel Macron a remercié dimanche les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie pour leur travail, juste avant de dévoiler ses arbitrages très attendus « avec la volonté affichée de « préserver l'unité de la Nation », selon un courrier que s'est procuré l'AFP.

« Demain paraîtra un entretien que j'ai donné aux journaux Libération et La Croix et dans lequel je fais part des orientations que j'ai retenues, à l'issue de vos travaux, et de ceux menés ensuite par d'autres, de mon propre cheminement nourri par des conversation et des rencontres », écrit le chef de l'Etat dans cette lettre datée de dimanche.

« Je tenais, aujourd'hui, à vous témoigner personnellement ma reconnaissance. Je souhaite prochainement pouvoir échanger à nouveau avec vous pour vous exposer ce cheminement », ajoute-t-il.

Il ne dévoile pas ses décisions dans cette lettre, mais assure aux conventionnels que leurs témoignages et leurs travaux se « retrouvent pleinement dans l'esprit de concorde qui guide les projets du gouvernement ». Le texte sera prochainement présenté en Conseil des ministres en vue de son examen au Parlement, ajoute le président sans préciser davantage le calendrier.

« Nous sommes unis, chacun en ce qui nous concerne, par la volonté de préserver l'unité de la Nation et de faire vivre nos valeurs républicaines comme nos idéaux d'émancipation, de dignité et de justice », conclut-il.

La convention citoyenne voulue par Emmanuel Macron pour réfléchir à cette question sensible, réunissant des Français tirés au sort, s'était prononcée au printemps 2023 dans un avis non contraignant pour l'ouverture sous conditions d'une "aide active à mourir", terme recouvrant potentiellement l'euthanasie et le suicide assisté. Le chef de l'Etat s'était engagé à formuler un "modèle français de la fin de vie" mais a depuis reporté à plusieurs reprises ses arbitrages.