Finances locales et Covid-19 : un député en mission, des maires dans l'expectation

Le décret portant nomination n'est pas encore paru au Journal officiel, mais l'information est officieuse. Le président (LREM) de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, vient d'être chargé par le Premier ministre de "mesurer l'impact de la crise sur les finances des collectivités" d'ici à septembre.

Le député du Gers confie à La Tribune vouloir réaliser "un diagnostic le plus précis et le plus objectif possible recettes par recettes, dépenses par dépenses, de manière à objectiver le diagnostic et à ne pas laisser de place à l'interprétation". "Une approche plus globale devra être proposée par l'État pour soutenir le plan de relance", ajoute-t-il.

500.000 euros de pertes à Issoudun

"Les remontées du terrain sont très inquiétantes", confirme André Laignel, président (PS) du Comité des finances locales (CFL), contrôleur de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fournisseur des analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales. "Nous n'avons plus de ressources tarifaires liées à la culture, au sport, à la restauration...