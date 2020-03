Municipales : « Que les collectivités soient décisionnaires ! »

LA TRIBUNE - Le maire a-t-il encore du pouvoir entre le marteau des « gilets jaunes » et l'enclume des intercommunalités ?

RAUL MAGNI-BERTON - Le maire a toujours du pouvoir mais ce dernier diminue avec le temps. Outre le fait que des compétences partent à l'intercommunalité, leur marge de manœuvre reste faible du fait du poids des contraintes légales et réglementaires sur leur action. Malgré cela, les maires demeurent très populaires dans l'opinion publique, étant les élus plus proches des habitants. Cela peut parfois se retourner contre eux car ils engendrent des attentes qui ne peuvent être satisfaites du fait de leur faible marge de manœuvre.

Vous défendez le principe de « subsidiarité ascendante ». A quoi pensez-vous concrètement ?

L'article 72 de la Constitution stipule que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », mais l'interprétation de « le mieux mis en œuvre » reste entièrement appréciée par l'Etat central et la loi. C'est bien le problème. Nous proposons donc de donner aux collectivités la compétence de décider quelles compétences elles estiment...