Football : l'AS Saint-Etienne en négociations exclusives pour être rachetée par le canadien Kilmer Sports Ventures

Ils ne sont plus « les plus forts » depuis près de 50 ans et leurs chances d'accéder à la Ligue 1 cette année sont minces. Les verts de Saint-Etienne conservent néanmoins un réel pouvoir d'attraction dans le monde du football français.

Ainsi, l'AS Saint-Etienne, 3e de Ligue 2, a annoncé lundi être entrée en négociations exclusives avec la société canadienne Kilmer Sports Ventures (KVS), spécialisée dans les investissements dans le sport et les médias. Le Comité social et économique (CSE) de l'ASSE doit se réunir mercredi en réunion extraordinaire pour examiner cette offre de reprise de l'intégralité du club.

En 2018, le club était déjà entré en négociations exclusives avec le fonds américain Peak 6 qui s'est retiré quelques jours avant la fin de la période d'exclusivité. Par la suite, l'AS Saint Etienne a été remise officiellement en vente en 2021 sous la pression des groupes de supporters et de la municipalité. A l'époque, le maire Gaël Perdriau, avait appelé à « un nouveau souffle » suscitant l'intérêt de candidats plus ou moins sérieux, voire farfelus.

Le club compte 270 salariés

Le club compte 270 salariés (210 en équivalent temps-plein), joueurs, joueuses et centre de formation compris, selon la direction du club. Une réunion du conseil d'administration de la société ASSE Groupe, holding qui contrôle la SASP AS Saint-Etienne, est également prévue mercredi, selon la même source. La situation économique du club qui affiche un budget de 27 millions d'euros cette saison et un déficit structurel de 15 millions, exige un nouvel élan financier d'ici la fin de la saison, dans une ville déjà touchée au cœur par le démantèlement en cours du groupe de grande distribution Casino, à l'origine de l'ASSE. Questionnée par l'AFP, la direction du club a démenti lundi des informations de presse selon lesquelles l'ASSE serait convoquée jeudi devant la DNCG, le gendarme financier du foot français.

Bernard Caïazzo (70 ans), homme d'affaires parisien, avait pris le contrôle du club en 2004 pour un montant de 5 millions d'euros, peu avant la remontée en Ligue 1. Président du conseil de surveillance, il souhaite vendre toutes ses parts à Kilmer Sports Ventures. C'est « une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes », assure-t-il dans un communiqué. Trouver un tel repreneur « aura été un long chemin mais c'était ma mission essentielle d'assurer l'avenir durable de l'ASSE ».

« Face à l'évolution implacable du football, nous avons souhaité transmettre ce club mythique à un nouvel actionnaire ayant les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux » a déclaré pour sa part Roland Romeyer (78 ans), président du directoire.

KVS est une division de la société d'investissement Kilmer Group, une firme de Toronto spécialisée dans les placements privés, l'immobilier et le secteur des sports et des médias. Son président et fondateur, le Canadien Lawrence Tanenbaum, 78 ans, est impliqué depuis plusieurs années dans le monde des sports, basket, hockey et football.

Un repreneur très actif dans le sport professionnel nord-américain

Il est actionnaire et président du conseil d'administration de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE), un conglomérat canadien qui possède la franchise de hockey des Maple Leafs de Toronto, de l'équipe de basket-ball de la NBA des Raptors de Toronto, du club de football américain des Argonauts de Toronto, du club de football du Toronto FC et de la franchise de hockey sur glace des Marlies de Toronto. Le magazine Forbes estime sa fortune à 2,5 milliards de dollars et les médias canadiens le décrivent comme l'une des personnes les plus influentes du sport professionnel nord-américain, avec plusieurs succès pour ses équipes ces dernières années.

Ivan Gazidis, ancien dirigeant d'Arsenal et de l'AC Milan âgé de 59 ans, a été nommé directeur général de Kilmer Sports Ventures le 5 mars. Si la cession se finalise, ce Grec d'origine né à Johannesburg et qui a grandi en Angleterre, pourrait être porté à la tête du club stéphanois. Selon une source proche du dossier, Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE depuis juillet 2021, devrait rester à son poste, du moins dans un premier temps. KSV devrait lui associer deux collaborateurs en tant que relais sur place de Gazidis, qui deviendrait néanmoins le nouvel homme fort du club.

Selon les dispositions du droit français, la cession pour laquelle les discussions ont débuté en novembre, ne pourra pas être officialisée avant un mois environ, le temps pour les salariés de rendre un avis.

L'AS Saint-Etienne en bref Nom du club : Association sportive Saint-Etienne Classement 2023-24 : 3e de Ligue 2 à une journée de la fin de la saison Présidents : Bernard Caïazzo (président du conseil de surveillance), Roland Romeyer (président du directoire), Jean-François Soucasse (président exécutif) Entraîneur : Olivier Dall'Oglio (depuis le 12 décembre 2023) Budget 2023-24 : 27 millions d'euros Nom du stade : stade Geoffroy-Guichard Capacité: environ 42.000 places Palmarès Championnat de France (10) : 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981 Coupe de France (6) : 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 Coupe de la Ligue 1 (1) : 2013 Trophée des champions (5) : 1957, 1962, 1967, 1968, 1969 Championnat de D2 (3) : 1963, 1999, 2004

(Avec AFP)