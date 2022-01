Le déficit public en France ramené à près de 7% en 2021; objectif : 5% en 2022 et 3% en 2027, dit Olivier Dussopt

Article mis à jour le 16 janvier à 15h

La prévision est meilleure que prévu. Alors que le gouvernement tablait encore sur un déficit public de 8,2% l'an dernier, celui-ci sera finalement « proche de 7% » du produit intérieur brut (PIB) en 2021, a affirmé le 16 janvier Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, au Journal du Dimanche (JDD). Début janvier déjà, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait jugé que le déficit budgétaire de 2021 serait « significativement inférieur à 8% » du PIB.

« C'est la démonstration qu'on peut répondre à la crise , relancer l'économie tout en retrouvant une trajectoire budgétaire soutenable », a indiqué Olivier Dussopt.

Une amélioration due à « des recettes fiscales plus importantes qu'attendu », liées elles-mêmes à une croissance plus forte qu'estimé préalablement, et au redressement des comptes de la sécurité sociale. Et ce, « grâce à la reprise de l'emploi et aux rentrées de cotisations », a expliqué le ministre.

Le déficit pour 2022 prévu à 5%

La croissance, elle, devrait atteindre 6,7% en 2021 si l'on en croit la dernière prévision de l'Insee. C'est plus que ce qu'avait prévu le gouvernement en septembre dernier, puisqu'il tablait alors sur 6,25%, a rappelé Olivier Dussopt. Quant au déficit de la sécurité sociale, de 40 milliards d'euros en 2020, il « redescendrait en 2021 à environ 25 milliards », a-t-il détaillé.

« Nous nous attendions à près de 33 milliards », a fait valoir Olivier Dussopt.

Enfin, le déficit de l'Etat s'élèverait pour sa part à 171 milliards d'euros, soit « près de 34,5 milliards de moins par rapport à nos dernières prévisions », s'est encore félicité le ministre.

« Tous ces mouvements confortent nos prévisions de déficit à 5 % en 2022, puis à 3 % en 2027 », a-t-il ajouté. Tout en précisant que la remontée des taux d'intérêt ne remet pas en question l'objectif de 5% de déficit pour cette année.

(Avec AFP)

