Friches industrielles : 100 millions d'euros supplémentaires pour leur réhabilitation

L'enveloppe totale de ce "fonds friches" sera ainsi portée à 750 millions d'euros. Initialement doté de 300 millions d'euros lors de sa création en 2020 dans le cadre du plan de relance, il avait déjà été augmenté de 350 millions d'euros en mai dernier, signe de son "succès", selon les services du Premier ministre.

Un fonds probablement pérennisé jusqu'en 2026

Emmanuel Macron a d'ailleurs indiqué l'été dernier que ce fonds, qui a déjà contribué à un millier de projets, serait pérennisé, probablement jusqu'en 2026. Jean Castex officialisera samedi ce coup de pouce lors d'un déplacement dans une ancienne manufacture textile à Amiens, qui sera réaménagée en partie grâce à ces crédits. Y seront créés 400 logements à l'horizon 2025, ainsi que 9.000 m2 de bureaux et 500 m2 de commerces.

Le Premier ministre, qui sera accompagné de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, dévoilera par la même occasion le nom de 21 sites lauréats d'un précédent appel à projets pour le fonds friches, pour un total de 18 millions d'euros.

Et le chef du gouvernement fera un point d'étape sur un autre dispositif, le 4e programme d'investissements d'avenir (PIA 4), lancé en septembre 2020 et doté de 20 milliards d'euros sur 5 ans. Il comprend un volet autour de la ville durable, abondé à 675 millions d'euros, et pour lequel 9 premiers projets seront annoncés samedi.

Un objectif de zéro artificialisation nette

La reconversion des friches est aussi l'un des leviers actionnés par le gouvernement pour atteindre son objectif de "zéro artificialisation nette", inscrit en 2018 par Nicolas Hulot dans le plan biodiversité et repris par la loi Climat et résilience avec un horizon à 2050.

En France, 20 à 30.000 hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers sont artificialisés chaque année, une des causes premières du changement climatique, de l'érosion et de la perte de biodiversité.

(Avec AFP)