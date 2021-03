Le recyclage des friches, un levier pour le logement neuf ?

(Crédits : Décideurs en région)

EPISODE 4/4. Dans le cadre du plan de relance, 300 millions d'euros seront débloqués d'ici à fin 2022 pour recycler le foncier déjà artificialisé. Même s'il y a de plus en plus de friches commerciales, il reste une controverse économique et financière sur le montage de telles opérations.