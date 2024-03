Gabriel Attal mitraille le RN

Dès la première minute, il cogne. Après avoir assisté aux performances de quelques machines-outils, Gabriel Attal prend la parole devant une centaine de salariés de l'entreprise Numalliance, installée à Saint-Michel-sur-Meurthe, dans les Vosges. « La réalité, c'est que trop longtemps notre pays s'est habitué à la fatalité, dénonce-t-il. Trop longtemps la résignation a fait son office [...]. Certains font même de cette résignation une arme électorale. Ils ne proposent pas grand-chose, changent d'avis sur tout. Ils se tiennent le plus éloigné possible des solutions. Pour eux, améliorer les quotidiens, ce serait casser leur fonds de commerce. Rien ne les inquiète plus que cela. »

Ce vendredi, le Premier ministre ne nomme pas ceux qu'il vise ainsi. Trois jours plus tôt, lors de la séance de questions à l'Assemblée nationale, il ne s'était en revanche pas gêné. À treize reprises, durant un peu plus de quatre minutes, il avait cité « madame Le Pen » dans sa réponse, qu'il avait écrite lui-même, à l'interpellation de la patronne des députés RN sur l'hypothèse d'envoi de troupes françaises en Ukraine. « Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays - je parle de vous et de vos troupes, madame Le Pen », avait-il cinglé. Désormais, chacune de ses prises de parole est l'occasion de mitrailler le Rassemblement national.

Sur des terres à la longue tradition industrielle, Gabriel Attal est venu exalter le travail. Depuis son installation à Matignon, il veut en faire son marqueur. « On doit mieux s'en sortir quand on travaille que quand on ne travaille pas, assène-t-il. Il faut inciter au travail, toujours, tout le temps. » Accompagné de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, et de Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, il est là pour annoncer une nouvelle étape dans le processus de généralisation de la réforme du RSA, dont le versement est désormais conditionné à l'obligation d'effectuer quinze à vingt heures de formation, de stage ou d'insertion par semaine. Vingt-neuf nouveaux départements vont s'ajouter aux 18 qui l'expérimentent déjà, avant sa généralisation à tout le pays en 2025. En parallèle, il dévoile une autre mesure de durcissement de l'assurance chômage : une multiplication par trois d'ici à la fin du quinquennat du nombre de contrôles des personnes inscrites à France Travail, en particulier dans les secteurs des métiers en tension.

Avec cette ligne directrice, Gabriel Attal compte d'abord s'adresser aux classes moyennes - « les Français de l'entre-deux », comme il les définit. C'est la cible qu'il s'est choisie. Celle-ci est aussi très sensible au discours de Marine Le Pen. À Saint-Michel-sur-Meurthe, il veut donc mettre en garde ces « Français qui trop souvent, de guerre lasse, d'espoirs déçus en promesses non tenues, ont parfois pu avoir le sentiment d'un film qui se jouait sans eux ». « À cette France, je lui dis de [...] se méfier des sirènes trop attrayantes, des promesses trop alléchantes, des mirages de lendemain qui chantent », alerte-t-il. En Macronie, ces dernières semaines, la dénonciation des liens entre le camp lepéniste et la Russie a été l'axe d'attaque central. En complément, le Premier ministre veut porter le fer sous un autre angle. « Sur le travail et l'économie, le RN a un logiciel proche de l'extrême gauche, qu'il peine à assumer, explique-t-il à La Tribune Dimanche. Aux Français qui attendent un modèle social davantage tourné vers l'activité, les députés RN cachent qu'ils votent contre le conditionnement du RSA à des heures de formation et d'insertion. Aux PME, aux artisans qui n'arrivent pas à recruter et attendent qu'on durcisse les règles, les députés RN cachent qu'ils votent contre la réforme de l'assurance chômage. Nous, on assume d'inciter à l'activité et de soutenir le travail. »

Dans la campagne des européennes qui vient, le Premier ministre sera en première ligne. C'est son intérêt. Si Emmanuel Macron l'a promu Rue de Varenne, c'est pour mettre sa notoriété au service de la majorité. Toute contre-performance sera ainsi mise à son débit. Dès samedi, il sera donc en meeting à Lille aux côtés de la tête de liste de la majorité, désormais officiellement intronisée, Valérie Hayer. Même si cette eurodéputée est inconnue des Français, Gabriel Attal soutenait son nom pour mener la bataille. Il lui a conseillé de « rester elle-même ». « Les autres principaux candidats sont tous des hommes parisiens, note-t-il. Valérie est une élue locale de Mayenne, fille d'agriculteurs. Dans un moment où l'on parle tant de la France des territoires, il faut le noter. » Dans son jeu, il estime que la présidente du groupe Renew au Parlement européen a une vraie carte à jouer. « Elle doit mettre en avant ce qu'elle a fait, argue-t-il. Elle a une vraie légitimité pour mettre Jordan Bardella face à son absence de travail depuis cinq ans à Strasbourg et à Bruxelles. Cela aurait été plus difficile pour une tête de liste ne sortant pas du Parlement européen. » Sur la stratégie, alors que son camp est très largement distancé dans les sondages, à moins de cent jours du scrutin, par le Rassemblement national, le chef de la majorité juge qu'il n'y a aucune interrogation à avoir. « Souvent dans les campagnes se pose la question de "dramatiser" ou non l'enjeu ; là, elle ne se pose pas, assure-t-il. Et il ne s'agit pas que de la France. Sur tout le continent, l'extrême droite est décidée à détruire l'Europe. Les projections au Parlement européen le montrent : elle n'a jamais été autant en position de force. Elle est à un cheveu de pouvoir démanteler l'Union. »

En janvier, quand Emmanuel Macron avait lancé les grandes manœuvres pour trouver un successeur à Élisabeth Borne dans la perspective du scrutin du 9 juin, Jordan Bardella avait parié un billet que l'heureux élu serait Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Cela a finalement été Gabriel Attal. Mais ces prochains mois, le nouveau locataire de Matignon n'a pas l'intention de débattre avec la tête de liste du RN. « Je ne suis ni tête de liste ni chef de parti », fait-il remarquer. Le Premier ministre ne veut pas s'enfermer dans le rôle d'une arme anti-Bardella, cette autre incarnation du renouvellement politique qu'il a déjà durant la présidentielle affrontée à cinq reprises. Le locataire de Matignon entend plutôt en découdre avec Marine Le Pen. « Je suis le chef du gouvernement, responsable devant le Parlement, or Marine Le Pen y est la présidente du premier groupe d'opposition », justifie-t-il. Le 21 février déjà, dans Le Figaro, il avait proposé à celle-ci un débat sur l'agriculture. La triple candidate à la présidentielle avait refusé, lui répondant que Jordan Bardella était à sa disposition. Elle a également décliné l'offre d'une chaîne de télévision qui désirait la convier prochainement à un duel avec le Premier ministre. « En fait, elle n'aime pas les débats, égratigne Gabriel Attal. Comment lui en vouloir ? Chacun s'accorde à dire qu'elle n'a pas laissé des souvenirs impérissables dans cet exercice. »