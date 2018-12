"Gilets jaunes" : "La suppression de l'ISF a desservi le gouvernement"

À la veille d'une mobilisation qui fait craindre une explosion de violence, le gouvernement assure qu'il a entendu et compris la "colère insaisissable et incontrôlable" des "Gilets jaunes". En attendant, des dizaines d'appels à manifester à Paris se concurrencent sur les réseaux sociaux, donnant pour la plupart rendez-vous sur les Champs-Élysées, qui a déjà été le théâtre de scènes d'émeutes samedi dernier.

Sociologue et directeur de recherche au CNRS, Olivier Galland a co-rédigé l'ouvrage "Sociologie des inégalités" dans lequel il s'intéresse notamment à la genèse de la notion d'inégalité. Plus récemment, il a co-dirigé avec la sociologue et politiste au Cevipof, Anne Muxel, l'ouvrage "La tentation radicale, Enquête auprès des lycéens". Pour La Tribune, il revient sur les facteurs qui peuvent expliquer la colère des "Gilets jaunes" et les dangers de contagion relatifs à la jeunesse.

LA TRIBUNE - Quelle est votre analyse du mouvement des "Gilets jaunes" en tant que sociologue ?

OLIVIER GALLAND - Il est difficile d'avoir une analyse définitive sur ce mouvement très éruptif, et difficile à comprendre. Tout le monde a été surpris par ce mouvement. Il faut éviter d'avoir des interprétations trop catégoriques. On n'a pas de sociographie exacte du mouvement. Avec les bribes d'information qui nous parviennent, on peut penser qu'il ne s'agit pas des très pauvres qui sont à la pointe du mouvement. Ce sont les catégories moyennes et modestes qui semblent insérées dans la vie active. Le profil des personnes arrêtées ne correspond pas à celui des chômeurs de longue durée ou des SDF. Ce ne sont pas non plus des cadres supérieurs.

Dans tous ces débats, il ne faudrait pas oublier les pauvres. Les intérêts des plus pauvres ne sont pas forcément convergents avec les intérêts des "Gilets jaunes". C'est quand même un mouvement antifiscal. Les prélèvements obligatoires financent les prestations sociales et ces dernières constituent une part importante des revenus des plus pauvres. Dans certaines revendications des "Gilets jaunes", on retrouve des critiques liées à "l'assistanat" mais je pense qu'il faut faire attention à cette rhétorique.

Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette colère ?

Les niveaux de vie de ces catégories mobilisées ont stagné depuis 10 ans. Il y a eu un coup d'arrêt en 2008 à la suite de la crise contrairement aux années 90 et le début des années 2000. Beaucoup de gens en France ont le sentiment que les chances d'ascension sociale sont devenues limitées et que la situation de leurs enfants ne va pas s'améliorer par rapport à la leur. C'est le sentiment que, dans cette société, les chances d'évolution sont devenues extrêmement faibles.

L'autre facteur important à observer est celui des dépenses pré-engagées. C'est-à-dire les dépenses qui sont contraintes comme le logement, les assurances, les abonnements et qui représentent une part importante du budget des ménages. La part de ces dépenses contraintes dans le budget des ménages a tendance à augmenter pour les foyers au revenu modeste. Les gens peuvent avoir le sentiment d'avoir un contrôle de plus en plus faible sur leur choix personnel. La hausse des taxes sur l'essence et le fioul a eu un effet dévastateur. Cette fiscalité n'est pas statistiquement comprise dans les dépenses contraintes. Mais pour beaucoup de personnes, elles sont perçues comme des dépenses pré-engagées. Cela peut engendrer de la frustration et de la colère.

Est-ce un mouvement social inédit ?

Oui, ce mouvement me semble totalement inédit. C'est un mouvement non-institutionnel et anti-institutionnel. Il n'est pas incarné par une institution représentative de la société. C'est un mouvement spontané qui s'est diffusé par le biais des réseaux sociaux. C'est à la fois une force du mouvement parce qu'il y a ce côté spontané de l'expression directe qui ne transite pas par des représentants.

En revanche, ce mouvement peine à dresser un catalogue de revendications homogènes qui puissent être négociées avec les pouvoirs publics et ils peinent également à désigner des représentants légitimes. C'est une faiblesse particulière de ce mouvement. Il est dans l'incapacité de négocier et la construction d'un débouché politique devient très compliqué. Le gouvernement ne sait d'ailleurs pas comment négocier avec les "Gilets jaunes" qui ont un catalogue de demandes hétéroclites, parfois irréalistes et n'ont pas de représentants légitimes.

Des lycéens ont procédé à des blocages d'établissements ce matin, pensez-vous que la contagion peut encore s'accentuer?

Il ne faut pas généraliser ces blocages à l'ensemble des lycéens. Il y a eu une centaine d'établissements qui ont été bloqués. Ce qui reste pour l'instant minoritaire. Est-ce que le mouvement peut s'étendre ? Il est difficile de répondre pour le moment. Je ne vois pas de solidarité massive et spontanée entre les lycéens et les "Gilets jaunes". A priori, il n'y pas de convergence évidente de leurs intérêts.

En revanche, le grand danger pour le gouvernement est qu'il arrive un accident grave à un jeune. Cela peut embraser la situation. Il y a dans une partie de la jeunesse un potentiel de violence et de radicalité. Dans une récente enquête sur les lycéens, on avait vu qu'il y avait une partie de lycéens, certes minoritaire, qui n'arrivent pas à justifier des comportements violents pour défendre des idées. Il y a une autre minorité qui trouve acceptable de bloquer les lycées.

Pour le moment, la jeunesse des cités est à l'écart de ce mouvement comme la partie la plus pauvre de la population. Les cartes indiquent qu'il y a, par exemple, eu très peu de barrages en Seine-Saint-Denis alors que c'est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Il y a chez les lycéens et les étudiants une minorité politique radicale qui cherche à lancer des mouvements, à les fédérer et à entraîner le plus grand nombre dans ce type de contestation. C'est assez facile de bloquer un établissement. Ce sont souvent des minorités qui le font.

Les réponses du gouvernement, notamment celle sur la fiscalité carbone, vous paraissent-elles suffisantes pour apaiser la colère des "Gilets jaunes" ?



Le recul du gouvernement est relativement fort avec un manque à gagner de plusieurs milliards pour les finances publiques. Cette décision de l'exécutif peut entraîner deux réactions. D'un côté, il peut y avoir un apaisement, voire un arrêt des mobilisations. D'un autre côté, ce premier pas peut inciter les manifestants à vouloir poursuivre pour en obtenir plus.

La revalorisation du Smic et le rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF) pourraient-ils contribuer à apaiser les tensions ?

Si le gouvernement revalorise le salaire minimum et rétablit l'ISF, il renonce à sa politique. La hausse du Smic peut représenter un risque sur le plan économique. Le comité d'experts sur le Smic répète que cette augmentation pourra créer du chômage supplémentaire pour les jeunes peu qualifiés, par exemple. Je ne vois pas le gouvernement s'engager dans cette voie.

Quant à l'ISF, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne voulait pas renoncer. C'est un symbole de la politique de l'offre du macronisme. S'il renonce à cette mesure, ce serait un revirement politique et économique important. Cette décision de supprimer l'ISF a eu un impact psychologique énorme et a beaucoup desservi le gouvernement. Cela a alimenté le thème du "président des riches". Surtout que cette suppression s'est faite au même moment que l'augmentation de la CSG pour les retraités alors qu'ils faisaient partie de son électorat. Même s'il y a eu des exonérations, des retraités au niveau de revenu modeste ont été pénalisés.