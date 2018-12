"Gilets jaunes" : la violence comme ultime arme pour se faire entendre ?

Rendez-vous impossible ? Vendredi dernier, la tentative de dialogue entre des gilets jaunes et le gouvernement a échoué, faute de personnes présentes. Ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe devait s'entretenir avec un collectif : nouvelle déconvenue. Pourtant la discussion se fait de plus en plus pressante. Le mouvement des gilets jaunes appelle à un « acte IV » des manifestations le samedi 8 décembre alors que de nombreux actes de violence sont survenus durant les derniers rassemblements. La radicalisation du mouvement est-elle la seule façon de faire plier le gouvernement sur les sujets de mécontentement ?

Gérard Noiriel, historien, Anne-Marie Le Pourhiet, professeure de droit constitutionnel à l'Université Rennes I, et Manuel Cervera-Marzal, sociologue à l'EHESS sont nos invités pour en parler.