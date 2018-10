Hausse de la taxe d'habitation : Darmanin rejette la faute sur les maires

Pour répondre à la polémique qui enfle sur la toile sur la hausse constatée par certains contribuables de leur taxe d'habitation, Gérald Darmanin sort les chiffres. Chez nos confrères du Figaro, le ministre de l'Action et des Comptes publics a indiqué ce vendredi que 55 communes de 10.000 habitants ont voté des augmentations de taxe d'habitation, renvoyant ainsi sur les maires la responsabilité de ces hausses. Ce serait notamment le cas de la ville de Chantilly, de Rambouillet et de Sceaux.

Le dégrèvement de 30% prend compte des taux votés par les collectivités en 2017

Le gouvernement nous prendrait-il pour des pigeons ? Les contribuables sont, en effet, en droit de se le demander. Certains ont eu la surprise, en découvrant leur avis d'imposition de taxe d'habitation, de ne pas voir leur impôt baisser. Pourtant, le gouvernement l'avait promis : un premier dégrèvement de 30% de la taxe d'habitation est prévu dès cette année. Et à terme, elle doit être supprimée pour les 80% des ménages les moins aisés au plus tard en 2021.

Dans un document explicatif du ministère, ce dégrèvement est en réalité "calculé en prenant compte des les taux votés par les collectivités en 2017. Ainsi, si votre collectivité décide d'une hausse du taux de taxe d'habitation en 2018, seule la part de taxe d'habitation calculée à partir du taux de 2017 sera dégrevée." Autrement dit, certains maires ont tout simplement anticipé cette baisse de revenus en augmentant leur taux de taxation.

D'après Le Figaro, ce sont au total plus de 6.000 communes françaises - soit plus d'une ville sur six - qui ont augmenté leur taux de fiscalité locale cette année.

La taxe d'habitation progresse moins fortement en 2018

Pour autant, Gérald Darmanin a tenu à relativiser le comportement des maires en soulignant que la taxe d'habitation a moins fortement augmenté par rapport à l'année dernière. Chiffres à l'appui, encore.

En 2017, "l'impôt avait progressé dans 7.300 communes, en moyenne de 0,73 point. Cette année, l'augmentation moyenne s'élève à 0,49 point."

Selon lui, "c'est la preuve que l'immense majorité des élus a confiance dans le gouvernement pour leur verser la compensation à l'euro près à laquelle nous nous sommes engagés. Nous avons laissé aux communes la liberté de fixer leur taux, comme les maires le demandaient". Et d'ajouter :

"Il est important de préserver la liberté des élus locaux de voter les taux. Notre politique est de baisser les impôts, nous le faisons. Chacun peut le constater. Et nous baissons la taxe d'habitation des Français les plus modestes. Nous sommes le gouvernement des classes populaires et moyennes."

