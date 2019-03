Les territoires d'industrie, l'autre réponse à la crise des "Gilets jaunes"

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, lors d'une visite de la chaîne de montage du DS7 Crossback de Citroën chez PSA à Sausheim, près de Mulhouse (Alsace), fin février. (Crédits : Reuters)

Alors que s’ouvre ce lundi la Semaine de l’industrie, le gouvernement accélère son action en faveur des territoires victimes de la mondialisation. En ciblant 136 territoires d’industrie, l’État veut apporter une réponse à la crise sociale des « Gilets jaunes » en jouant la carte des villes moyennes. Plus de 29 territoires pilotes devraient signer ce printemps des contrats de projets industriels, pilotés par les régions. L’État met sur la table 1,3 milliard de financements, dont 100 millions par an via la Banque des territoires.