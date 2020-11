Grosse injection de capitaux dans la pharma normande

Une effervescence inhabituelle régnait ces derniers jours sur le parking de l'usine Delpharm de Saint-Rémy-sur-Avre où stationnaient plusieurs camions de télévision. En cause, la Covid. Propriété de ce façonnier pharmaceutique indépendant, l'usine est, en effet, la première en France à se lancer dans la fabrication d'un vaccin contre le coronavirus à la faveur d'un contrat conclu avec Pfizer. A compter du mois d'avril, elle produira plusieurs millions de doses du précieux liquide. A la clef, une soixantaine de nouveaux emplois et un investissement de dix millions d'euros pour ce site spécialisé dans les injectables, situé à la frontière de trois départements l'Eure et Loir, l'Eure et l'Orne.

Triangle d'or

La nouvelle n'a pas surpris outre mesure les responsables de Polepharma : un cluster très actif qui opère depuis Chartres, Louviers et Paris dans le triangle d'or de l'industrie française du médicament.