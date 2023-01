Industrie : la production a augmenté de 2% sur un mois en novembre

Regain d'énergie pour la production industrielle française en novembre ! Elle a augmenté de 2% sur un mois, a annoncé l'Insee ce mardi. Une hausse qui vient notamment de la fabrication de biens d'équipement qui a progressé de 5,3% sur un mois. En octobre, la production industrielle sur un mois avait baissé de 2,6% et de 0,9% en septembre.

Dans le détail, sur un mois, la production manufacturière a crû de 2,4%, mais la construction a reculé de 1,2% et le secteur des industries extractives, énergie et eau de 0,6%, a précisé l'Insee. La production de l'industrie agro-alimentaire progresse légèrement de 0,2% en novembre, tout comme les matériels de transport (+0,2% également). Ces derniers sont marqués par une évolution positive pour l'automobile (+3%), mais négative pour les autres matériels de transport (-2%). La chimie est en hausse de 0,4%, la pharmacie de 5,1% et la métallurgie de 4,1%.

Au troisième trimestre 2022, la production est restée stable

Si l'on compare septembre-octobre-novembre 2022 par rapport à 2021, la production industrielle en France est quasiment stable, avec un léger fléchissement de 0,1%. Sur cette même période, la fabrication de biens d'équipement est en hausse de 5% et celle de matériels de transport, qui avait beaucoup souffert durant la crise sanitaire, reprend de la vigueur avec +11,4%. Le bloc « industries extractives - énergie - eau » est toujours en baisse de 14,8%, plombé par une production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné en chute de 16,4%.

Le recul est plus marqué chez nos voisins allemands qui souffrent aussi de la crise énergétique. Si la production manufacturière s'est relevée de 0,2% sur un mois en novembre contre -0,4% en octobre, elle a baissé de 0,4% en novembre, soit davantage qu'en France.

La crise de l'énergie, cause principale du ralentissement industriel en France

La production d'électricité en France a en effet beaucoup souffert en 2022 de l'arrêt pour maintenance ou réparation de nombreux réacteurs nucléaires. « Les opérations de maintenance dans les centrales nucléaires, du côté de l'offre, et la réduction de la consommation suivant les plans de sobriété, du côté de la demande, contribuent à la baisse de production », expliquent les économistes de la Banque de France dans une note de novembre.

