Inflation : Macron prévient que « ça va être dur jusqu'à la fin de l'été » pour les produits alimentaires

Alors qu'il fêtera ce lundi 24 avril le premier anniversaire de sa réélection, Emmanuel Macron tente de rebondir pour la suite de son second quinquennat à l'heure où, en raison de la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, perçue par beaucoup comme un passage en force, son impopularité flirte avec ses plus bas niveaux atteints au début de la crise des « gilets jaunes » fin 2018. Lors d'une allocution lundi dernier pour solder trois mois de contestation, le chef de l'Etat a annoncé « cent jours d'apaisement » et « d'action », et donné rendez-vous au 14 juillet pour « un premier bilan ». Dans la foulée, après être resté en retrait depuis le début de l'année, il est retourné sur le terrain « au contact » des Français. En Alsace mercredi, il a été violemment conspué. Une séquence assumée par l'Elysée comme une séance de « catharsis » collective.

« Les 100 jours d'Emmanuel Macron, c'est une manière de dire (...) "il y a eu un raté au démarrage, on ne s'est pas compris, on remet tout à plat, on repart à zéro" », estime Philippe Moreau-Chevolet, professeur de communication politique à Sciences-Po. Selon lui, le président va tenter de « provoquer une nouveauté par jour », en allant sur le terrain, en réinvitant les syndicats en mai, dans une sorte d' « ego trip » à double tranchant.

Se « réengager dans le débat public »

Pour cet anniversaire, le chef de l'Etat a pris la parole dans le Parisien. Dans un échange avec onze lecteurs du quotidien mis en ligne dimanche, il a reconnu qu'il aurait dû se « mouiller » davantage pour défendre la réforme des retraites et annoncé qu'il allait dorénavant se « réengager dans le débat public ».

« Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même », a dit le président de la République, qui affirme toutefois que sa Première ministre Elisabeth Borne a sa « confiance » car « elle fait bien son travail dans un moment difficile pour le pays ».

En attendant qu'Elisabeth Borne précise mercredi la feuille de route du gouvernement, toujours privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron se montre prudent sur ses chantiers. La semaine dernière, il en avait évoqué trois autour « du travail, de la justice et de l'ordre républicain et du progrès ».

Un texte sur l'immigration

Ce dimanche, il a néanmoins annoncé vouloir, sur l'immigration, « un seul texte » à la fois « efficace et juste », pour « durcir nos règles » afin « que ceux qui n'ont pas de raison d'être ici » puissent être plus rapidement « raccompagnés chez eux » tout en améliorant l'intégration. Exit, donc, l'hypothèse d'un projet saucissonné en plusieurs textes pour faciliter son adoption, comme il l'avait lui-même évoquée il y a un mois. Pour autant, il n'a pas dit avec quelle majorité il comptait le faire passer.

« Je ne sais pas vous dire quel sera le chemin. Il faut construire une majorité politique », a-t-il éludé, tout en rappelant que « l'utilisation de l'article 49.3, c'est le ou la Première ministre qui le propose » avant tout. Or Elisabeth Borne a dit ne plus vouloir recourir, hors budget, à cet outil constitutionnel dont l'usage pour les retraites a été vivement dénoncé.

Sur le front social, il est revenu sans plus de précisions la réforme du RSA « pour que jamais une heure de travail ne puisse être moins intéressante » que ce dispositif, ainsi que « la solidarité à la source » pour que tous ceux qui ont droit aux aides les reçoivent et, ainsi, lutter contre la fraude.

Emmanuel Macron a, par ailleurs, affiché une certaine prudence sur la généralisation du service national universel (SNU). « Je ne vais pas vous dire que la rentrée prochaine le SNU sera obligatoire. C'est une question de montée en charge progressive. Quelques départements, puis un peu plus », a-t-il dit. Sur la santé, il réaffirme vouloir « accélérer la délégation d'actes (prescription de certains médicaments ouverte aux pharmaciens, vérification de la vue par des opticiens, etc) », mais déplore sans prendre de pincettes : « je me tape les corporatismes ».

Inflation : la situation difficile durera jusqu'à l'été

Alors que la hausse des prix continue avec une inflation en mars de 5,7% sur un an, le chef de l'Etat a prévenu que la situation serait difficile « jusqu'à la fin de l'été » concernant les prix des produits alimentaires, qui constituent le principal moteur actuel de l'inflation en France.

« Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été », a-t-il averti, alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février). Tant les produits frais, comme les fruits et légumes, que les produits non frais tels que le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou les boissons, sont concernés par cette tendance. Fin mars, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau avait souligné l'existence d'une « période de prix alimentaires élevés très sensible » pour les Français. Selon les projections 2023-2025 de la Banque de France, l'inflation alimentaire a pris le relais de l'inflation énergétique comme principal moteur de la hausse des prix, elle devrait atteindre son pic « vers la fin du premier semestre ».

Ensuite, les prix augmenteraient plus lentement mais « on ne prévoit pas de baisse des prix de l'alimentation à l'horizon de notre projection », c'est-à-dire 2025, avait avertit Matthieu Lemoine, un des auteurs de ces projections. « Cette hausse va durer au moins jusqu'à l'été. A la rentrée, ça devrait se calmer. Mais, ne rêvons pas, la période a changé : même si la situation s'améliore, l'inflation que nous voyons est devenue structurelle », précisait la semaine dernière à La Tribune, Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Une analyse confirmée par

Hausse des salaires

Face à ces envolées, le chef de l'Etat a plaidé pour que « le travail paye mieux », renvoyant la balle aux « employeurs » et au « dialogue social ».

« Le Smic continue d'augmenter, les autres salaires doivent suivre, et cela fait partie des sujets que l'on a mis à la négociation », a ajouté Emmanuel Macron.

Interrogé dimanche midi par LCI, RTL et Le Figaro, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a affirmé que son organisation patronale n'était pas prête à discuter des salaires au niveau national.

« Il y a une inflation forte et légitimement les salariés demandent des augmentations de salaires », a-t-il reconnu. Mais « ça se discute au niveau des branches et au niveau des entreprises », a-t-il ajouté en réponse à une question sur les discussions qui pourraient être entamées avec les organisations syndicales après la promulgation de la réforme des retraites.

Restauration écologique

Alors qu'un lecteur lui reproche de ne pas assez parler d'écologie, le chef de l'Etat confirme a confirmé son souhait de lancer « un grand projet de restauration écologique » des écoles, promettant des « financements » aux communes pour lutter contre les « passoires thermiques ».

« Il y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques, où les enfants se les gèlent puis ont trop chaud. On va les rénover », a-t-il assuré.

« On va lancer un grand projet de restauration écologique de nos écoles. On va mettre le financement là-dessus pour accompagner les communes qui ne le peuvent pas seules », a-t-il ajouté, sans pour autant détailler d'enveloppe ni de calendrier précis.

« C'est un formidable chantier public. Cela va donner du boulot au BTP, cela va aider les communes car on va les accompagner, cela va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos enfants travailleront dans de bonnes conditions », a ajouté Emmanuel Macron, alors que le secteur de bâtiment est fragilisé par la crise de la construction de logements.

Le chef de l'Etat a également souhaité accélérer « la végétalisation des cours d'écoles », y voyant « un moyen formidable pour avoir des puits de fraîcheur et au cœur de nos villes et pour éduquer nos enfants dès le début à l'environnement ».

(Avec AFP)