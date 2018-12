Jean Viard : "Réussir pour nos quartiers ce que Jules Ferry a réussi pour nos villages"

LA TRIBUNE - Comment définiriez-vous la réciprocité des territoires ?

JEAN VIARD - Nous vivons un moment d'accélération fulgurante des mutations sociales et spatiales. Le territoire non-métropolitain a un sentiment profond d'abandon, et ce partout dans le monde. Là où il y avait une relation plus égale il y a encore dix ans, les métropoles ont pris une telle avance que les autres lieux ont l'impression d'être dans l'ombre. Rien qu'en termes de PIB, les dix métropoles françaises pèsent 61 %. Si la situation est plus équilibrée en termes de consommation et de démographie, le sentiment de déséquilibre, lui, se renforce. Là est sans doute la nouvelle frontière de l'affrontement politique dans nos sociétés.

Avant, disons avant 1789, nous étions dans une société d'ordres et de paroisses, puis nous sommes passés à une société de classes sociales et de quartiers. Chaque fois, il y avait des logiques congruentes de métiers, de lieux, de liens sociaux et de convictions. Aujourd'hui, les élites sont hypermobiles et souvent birésidentes, les ouvriers, les employés sont massivement devenus propriétaires dans le périurbain, et l'ancien « quartier ouvrier » est devenu « quartier » tout court de métissage et d'arrivants, tenu par la politique dite « de la ville ». Nos systèmes politiques de structuration par classes, et imaginaires de classes et conflits de classe, se sont alors profondément défaits. Le peuple avec ses règles et ses codes est redevenu foule - comme disait Victor Hugo - une foule mobile, individualisée.

Dix ans après la crise de 2008, les élites qui y ont conduit le monde sont disqualifiées, les peuples se vengent. Et cette foule rue dans les brancards, refuse les compétences reconnues, rejette les élites et cherche des leaders qui lui ressemblent ou, en tout cas, font semblant de lui ressembler. L'incompétence peut alors devenir un atout. Je pense à l'Italie ou à Trump. Cela vient de ce que nous nous trouvons face à une immense redistribution des systèmes d'appartenance sociétaux, culturels et politiques qui est la base des phénomènes « populistes » que nous observons partout. Mais cette redistribution est accélérée par la sortie de crise qui pousse à un « puissant dégagisme » et en même temps, en dix ans, la révolution numérique et collaborative a créé de nouveaux clivages, éloigné les métropoles du reste des sociétés et concentré la richesse à l'intérieur de celles-ci. La crise de 2008 ne peut être pensée sans la création de Twitter en 2007 qui marque vraiment la numérisation du monde. Quatre milliards d'humains y sont aujourd'hui connectés ! Partout on tente de casser « le vieux monde ». Dans une société où le travail ne représente plus que 10 % de la vie (au lieu de 40 % il y a un siècle) les liens « sociaux » sont devenus minoritaires face à toutes les autres appartenances (de quartiers, d'origines, de croyances, pratiques sociétales, sportives, sexuelles...). La fin du modèle de la ville sédentaire et industrielle a mis la société en mobilité, en discontinuité, bouleversant les lieux et les liens. Des systèmes « archaïques », comme ceux reposant sur une religion, ont même parfois repris le dessus. L'islam revendique sa juste place, les diversités sexuelles ou culturelles également.

Comment, dans ce cas, faire en sorte que les territoires se parlent ?

D'abord il faut faire le diagnostic de la fin de la société précédente, celle des classes et des quartiers par classe. Après, il faut comprendre les appartenances par familles-tribus, origines, croyances et mener des politiques pour redonner du sens politique aux lieux : penser un droit à la métropole pour chacun, multiplier les communes dans les grandes métropoles. Je plaide, ainsi, pour que Le Mirail, cité au cœur de Toulouse qui compte 60 000 habitants, devienne une commune indépendante, et ce, afin qu'elle se structure par le politique et ses élus, obtienne un commissariat de police, une caserne de pompiers...

En tant qu'ex-élu à Marseille [de 2008 à 2014, ndlr], je défends la même chose pour les quartiers nord de la ville qui comptent près de 200 .000 personnes. Réussir pour nos quartiers ce que Jules Ferry a réussi pour nos villages. Je propose qu'à l'âge de 16 ans, tous les jeunes voyagent huit à dix jours en France pour en parcourir le grand livre de la mémoire. Il faut généraliser les quatre apprentissages du monde moderne : études, salariat, amour et voyages. Les gens les plus employables sont ceux qui ont mélangé voyage, études et travail. Il ne faut pas garder les chemins d'hier, ni répondre au décrochage scolaire par du raccrochage, mais faire une politique du voyage.

De même, tous les étudiants devraient travailler un à deux jours par semaine. C'est dépassé d'apprendre les codes du travail à la sortie des études. Dans la vraie vie, 92 % des premiers CDI se décrochent à 28 ans et le premier bébé arrive à 30 ans. D'autant qu'entre 1968 et 2018, nous sommes passés de 600 .000 à 3 millions d'étudiants. Je plaide donc pour que ce groupe central, âgé de 16 et 26 ans, bénéficie d'un revenu universel. Cela recrée une unité - le voyage étant intégré au projet - et, surtout, cela permet aux jeunes de rentrer dans le film.

Ils travaillent pendant un semestre, s'en vont six mois en Amérique latine avec 400 à 600 euros, reviennent, repartent, apprennent à parler espagnol et portugais tout en ayant vu la pauvreté. Je rêve également que le ministre de la Culture porte cette politique, car la France est le premier livre que doivent lire les jeunes : la tour Eiffel, la place de la République, la place de la Bastille, le Mont Blanc, la mer Méditerranée, l'Alsace, la Bretagne, la grande mosquée de Paris... Une jeunesse qui voyage et qui profite des cités universitaires vides l'été, ce n'est pas énormément de dépenses. Le « pass culture » de 500 euros pourrait servir à cela. La nation n'est pas qu'un concept, c'est un territoire, un corps spatial sur lequel il faut recréer de l'égalité.

Dans un monde fini, où il n'y a plus de terrains à conquérir, et en même temps, une société très mobile et interconnectée, une égalité des territoires est-elle possible ?

La politique a toujours été l'art de gérer les frontières. Dorénavant, elle s'occupe du temps et du futur : l'écologie, l'espérance de vie... C'est pourquoi je suis contre l'égalité des territoires, car je ne sais pas ce que cela signifie. En revanche, il faut répondre à l'égalité des attentes. La ville de Metz, où je me trouvais dernièrement, est à proximité de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, mais n'a pas de façade maritime. Cette ville doit donc accepter de créer un lien avec le Sud, par exemple avec des vols low cost. Il faut penser la rencontre de Haussmann, du Club Med et de la culture Jack Lang. La culture doit en effet sortir des monuments et aller dans la rue. Dans le Var, Draguignan l'avait compris en demandant aux chauffeurs de transports scolaires de travailler un soir par semaine pour emmener les gamins au théâtre, en boîte de nuit ou au stade Vélodrome. Pensons Nuit blanche, Fête de la Musique !

Les Trente Glorieuses avaient construit un modèle de stabilité mariage-CDI-propriété. Nous sommes entrés dans une société de mobilité fondée sur la discontinuité choisie. Car plus la vie s'allonge, plus nous pouvons à tout instant changer de vie, de convictions, de lieux, d'amour ou d'emploi. Il faut initier les plus fragiles à cette mobilité tout en gardant le « sac-à-dos social » afin qu'ils conservent leurs droits et avantages acquis. En parallèle, les retraités sont devenus le cœur du lien social, car ils tiennent les associations, les solidarités familiales et les communes. Sans eux, nos sociétés se déferaient.

Il y a de moins et moins de paysans, mais toujours plus d'agriculture 2.0 et de fermes urbaines, de même que la nature est réintroduite en ville avec la végétalisation des bâtiments. Le sursaut rural va-t-il trouver son salut en ville en lui apportant de la nourriture et de l'énergie ?

L'avenir de la planète n'est pas le jardin d'Eden où un couple se dispute la pomme d'Adam. L'agriculture urbaine c'est bien, mais au maximum cela représentera, d'après les spécialistes, 3% de nos besoins. La première chose à faire est de sanctuariser les terres arables et d'arrêter de les consommer comme terre à bâtir. Il faut les sacraliser et les rendre inconstructibles, car elles nous nourrissent et produisent de l'énergie, de l'air comme de l'eau. L'agriculture.com, que j'appelle de mes vœux, est une agriculture hypertechnologique qui est capable de préserver les équilibres de la nature.

Et entre terres arables et métropoles, se situe la France à mettre en chantier et en projet, la France dite périphérique et les banlieues, construites suite à la décolonisation et en réponse à l'industrialisation. Il faut penser « le quartier » comme passage, et le renommer, comme dans le reste du monde, « faubourg » qui a vocation à devenir un quartier de ville ou à fabriquer les urbains de demain. Et il faut trouver un modèle écologique à la France périphérique qui est le cœur de la France du travail, avec la maison Phénix et les deux voitures qui roulent au diesel. Il faut densifier et inventer le pavillon à énergie positive pour faire rouler les voitures. Les rêves populaires doivent devenir nos rêves plutôt que de les rejeter, car nous avons changé de modèle. Si vous sanctuarisez légalement les territoires agricoles, le périurbain n'aura pas d'autre choix que de se densifier.

Mon modèle est : la maison indépendante en énergie avec une éolienne sur le toit qui recharge votre véhicule électrique. Les jardins domestiques produisent déjà près de 40 % des fruits et des légumes consommés. En effet, le week-end, cet habitant cultive son potager, se déplace moins car, en plus de ses activités culturelles, sportives ou spirituelles, il reçoit chez lui. C'est ce que j'appelle « la civilisation du barbecue », la civilisation du lien social.

Vous proposez d'ailleurs de créer des offices fonciers agricoles régionaux pour assurer une retraite décente à ces populations...

Il faut créer de la valeur en dehors des métropoles. Tout propriétaire de maison individuelle devrait pouvoir construire un studio au fond de son jardin sans permis à condition qu'il accueille un étudiant ou vende la moitié de son terrain. Et pareillement nous ne pourrons protéger les terres arables qu'en créant de la valeur.

Par conséquent, séparons la question de l'avenir du paysan de celle de la terre et s'il n'y a pas de repreneurs, prenons ces terres en viagers publics. Si un champ n'a pas de paysan, que soient menées des expériences ou des expérimentations. Il existe d'ailleurs déjà des endroits où des jeunes encadrés par un tuteur s'activent sur quelques hectares. La survie de l'humanité impose de sauver la terre arable. Ce serait formidable en termes de biodiversité et de bien commun. 50% de la terre française est une terre arable. C'est indispensable pour la survie alimentaire et énergétique de notre pays.

Mini bio

Jean Viard, né en 1949 à Metz, est sociologue et directeur de recherches au Centre de recherche politiques de Sciences-Po Paris (CEVIPOF). Spécialiste des temps sociaux (vacances, 35 heures), de l'aménagement du territoire (agriculture) et des comportements politiques, il dirige Les Editions de l'Aube, chez lui à La Tour-d'Aigues.

Homme engagé dans la vie de la cité, Jean Viard a été élu conseiller municipal (divers gauche) à Marseille entre 2008 et 2014, de même qu'il s'est porté candidat (La République en Marche) aux élections législatives de 2017 dans la 5e circonscription du Vaucluse. Auteur de nombreux essais, il vient de publier, en mai 2018, Une société si vivante, qui reprend, en de multiples petits chapitres, ses idées phares.