Jeux olympiques : un impact économique « modeste » sur la France en 2024 (ODDO-BHF)

Les jeux olympiques vont-ils rebooster la croissance économique française ? À 100 jours du coup d'envoi des épreuves sportives, le comité d'organisation entame sa dernière ligne droite. La France se prépare à accueillir des dizaines de délégations sportives et des vagues de touristes venus du monde entier. La dégradation de la situation géopolitique au Moyen-Orient va sans doute obliger les autorités à renforcer les systèmes de sécurité. Dans ce contexte dégradé, les économistes du cabinet ODDO-BHF ont tenté d'évaluer les retombées économiques de cet événement sportif. « À l'échelon macroéconomique, l'impact est modeste », a déclaré l'économiste en chef d'ODDO-BHF, Bruno Cavalier, lors d'un point presse organisé ce mardi 23 avril à Paris.

Interrogé en aparté, l'économiste considère qu'il y a « un effet ponctuel par des dépenses supplémentaires. Sur plusieurs années, on arrive peut-être à 0,1% de croissance ». Dans leur étude, les experts évoquent même un impact « insignifiant à moyen terme ». Rappelant que « ce genre d'événements est attribué à l'issue d'un concours, il y a une incitation pour les pays à gonfler les bénéfices attendus et à minimiser les coûts associés », a expliqué Bruno Cavalier. La littérature économique est « unanime, il n y a pas d'effet durable de l'organisation d'un grand événement sportif sur l'économie ». Dans sa dernière note de prévision, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) table sur un léger pic de croissance au troisième trimestre (+0,3%) mais sera immédiatement suivi d'un coup de frein (+0,1%).

Pas de dérapage budgétaire...pour l'instant

Sur le front budgétaire, les jeux olympiques sont parfois synonymes de dérapage budgétaire. « On a tous en mémoire certaines olympiades qui se sont révélées très coûteuses à Rio, Pékin ou Sotchi », poursuit Bruno Cavalier. Les chiffres qui circulent évoquent des coûts de « 40 ou 50 milliards d'euros » pour ces trois villes. S'agissant de l'Hexagone, les économistes de ODDO-BHF ne se sont pas montrés inquiets. « En France, il ne semble pas qu'il y ait de dérapage massif. On ne peut pas dire qu'il y ait une gabegie », a souligné Bruno Cavalier. « Il faut rappeler qu'une grande partie de ces jeux olympiques s'appuient sur des infrastructures existantes ».

Le budget total est évalué à 10 milliards d'euros, dont 4, 4 milliards d'euros relèvent du COJO (le comité d'organisation). Cette enveloppe est « colossale mais à l'échelle macroéconomique, c'est relativement faible », ajoute l'économiste. Comme le PIB annuel de la France fait environ 2.900 milliards d'euros, cela ne représente que 0,4% du total. « Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un fardeau pour les finances publiques. Dans le budget de préparation, l'intervention de l'Etat est relativement limitée ».

Ce ne sont pas les Jeux olympiques « qui vont changer radicalement la situation des finances publiques ». Empêtré dans une situation budgétaire à la dérive, le gouvernement est actuellement à la recherche d'économies faute de croissance. Les économistes n'excluent pas certains surcoûts liés à la sécurité, notamment. « L'ensemble des coûts réels ne seront connus qu'après la compétition », rappellent-ils.

Un impact surtout microéconomique

Les retombées des jeux olympiques seront avant tout sectoriels. Cet événement « aura un impact microéconomique plus important et plus visible », a déclaré Jérôme Bodin, coordinateur de l'étude et analyste financier des médias. Concernant ce secteur, « l'impact sera essentiellement publicitaire ». Certaines entreprises devraient tirer leur épingle du jeu comme TF1 ou JCDecaux avec le mobilier urbain. Du côté de la restauration, le défi est immense avec 13 millions de repas à servir.

Dans l'hôtellerie, plus de 150.000 postes seront mobilisés pour l'organisation et le tourisme. Quant aux transports, les compagnies aériennes comme Air France-KLM EasyJet et Lufthansa devraient profiter des jeux olympiques compte tenu de leur exposition géographique mais « l'effet volume sera limité à court terme ». Enfin, s'agissant des biens de consommation, l'événement sportif devrait avoir des répercussions positives sur les groupes alimentaires et les entreprises de boissons alcoolisées.