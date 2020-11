L'économie française submergée par une vague de plans sociaux

(Crédits : Reuters)

Renault, Airbus, Nokia, Célio, Auchan... la liste des plans sociaux ne cesse de s'allonger depuis le début de la crise. Entre début mars et fin octobre, plus de 567 plans de sauvegarde de l'emploi ont été initiés contre 365 sur la même période en 2019. Plus de 62.000 ruptures de contrats de travail ont été envisagées contre 25.000 l'année dernière.