L'effondrement vertigineux de l'emploi menace la reprise

Les effets de la pandémie ne cessent de s'amplifier. Selon la dernière livraison de l'Insee rendue publique ce vendredi 7 août, l'emploi salarié a reculé de 0,6% au cours du second trimestre sur la période où les mesures de confinement ont été les plus drastiques. Ce qui correspond à environ 119.400 destructions de postes. À cela s'ajoutent les 497.500 postes du trimestre précédent. Au total, près de 620.000 postes ont été détruits dans le secteur privé au cours du premier semestre.

Depuis le printemps, de grands groupes (Airbus, Renault, Michelin) ont annoncé des suppressions de postes et parfois des fermetures de sites. Ces décisions vont avoir des répercussions désastreuses sur l'emploi local avec des sous-traitants et des fournisseurs directement frappés par cette récession historique.

Lire aussi : Le Covid-19 va-t-il faire payer à Toulouse sa dépendance à la filière aéronautique ? Enquête.

Si les mesures de chômage partiel ont permis de préserver le revenu d'une bonne partie de la population active durant les huit semaines de confinement, la levée progressive des mesures d'endiguement et la moindre prise en charge de l'activité partielle par la collectivité (État et Unédic) depuis le début de l'été devraient mettre en lumière les conséquences abyssales de la récession sur le marché du travail. Or...