Airbus veut supprimer 15.000 postes : c'est "excessif", juge Bercy

(Crédits : Fabian Bimmer)

Comme La Tribune l'indiquait hier, Airbus a annoncé ce mardi la suppression de 15.000 postes d'ici à l'été 2021, dont 5.000 en France. Bercy juge ce plan "excessif" et espère que le nombre de postes supprimés sera réduit et qu'il limite au maximum les départs contraints. Les syndicats montent au créneau et s'opposent également à tout licenciement.