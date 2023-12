L' OPEP fait pression sur la fin de COP : la colère de la France et de ses alliés

« Stupéfaite », et « en colère » c'est ainsi qu'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition écologique a accueilli les déclarations des pays de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (l'OPEP), de cette nuit, demandant le rejet d'un accord ciblant les énergies fossiles à la COP28 à ses pays membres.

La pression de l'OPEP

Dans une lettre, consultée par l'AFP, le secrétaire général de l'OPEP, Haytham al-Ghais, incite les membres et leurs délégations de la COP 28 à « rejeter proactivement tout texte ou toute formulation qui cible l'énergie, c'est à dire les combustibles fossiles, plutôt que les émissions de gaz à effet de serre ». Au motif que « la pression excessive et disproportionnée exercée sur ces combustibles fossiles pourrait atteindre un point de basculement aux conséquences irréversibles. » Ce courrier qui demande « en urgence», de s'exécuter, a été adressé aux dix pays associés comme le Mexique, la Russie, la Malaisie présents à la COP de Dubaï, ainsi que les 13 membres de l'OPEP, dont l'Irak, l'Iran, et les Emirats Arabes Unis. Est également ciblée l'Arabie Saoudite. A trois jours de la fin de la COP28, cette lettre enflamme les débats.

Indignation partagée

Agnès Panier- Runacher a tenu à rappeler que « les énergies fossiles sont responsables de plus de 75 % des émissions de CO2, et qu'il faut en sortir si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. » Selon la ministre française, la position de l'OPEP met en péril les pays les plus vulnérables et les populations les plus pauvres qui sont les premières victimes de cette situation.

Son homologue espagnole Teresa Ribera, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne, s'est aussi indignée, dénonçant une « position répugnante », de l'OPEP, « de s'opposer à mettre la barre là où elle doit être ».

Enfin, les pays du Sud et notamment les iles menacées par la montée des eaux ont aussi fait valoir leur inquiétude.

Les associations montent aussi au créneau

Greenpeace, l'organisation pour le climat, a immédiatement réagit : « Nous demandons instamment à l'OPEP d'adhérer à l'objectif fixé par la présidence de la COP 28 et de travailler ensemble pour faire de ce sommet un jalon historique ». Idem chez WWF qui voit dans cette réaction de l'OPEP un signe d'inquiétude des pays membres face à la possibilité, qu'enfin, « cette COP signe le début de la fin de l'âge d'or des énergies fossiles. » Le Réseau action climat y voit la preuve que l'OPEP commence « à paniquer parce que l'on se rapproche d'un accord historique. »

Quelle issue ?

Agnes Panier -Runacher , la ministre de la Transition Française compte toutefois sur « la présidence de la Cop pour ne pas se laisser impressionner par ces déclarations et pour porter un accord qui affirme un objectif clair de sortie des énergies fossiles ». Le ministre de l'environnement canadien s'est dit confiant pour que la question des énergies fossiles ne soient pas évacuée du texte final. L'émissaire chinois Xie Zhenhua s'est montré optimiste, assurant, ce samedi « qu'il faut s'attendre à des progrès dans les prochains jours. »

Alors que les discussions se poursuivent ce samedi, les négociateurs des 197 pays tentent de s'accordent sur une position commune. Ils ont jusqu'à mardi pour le faire.