La France comptait 9 millions de pauvres en 2019, le pire à venir ?

(Crédits : Reuters)

Le taux de pauvreté est passé de 14,8% à 14,5% et les inégalités sont restées relativement stables entre 2018 et 2019 selon des chiffres provisoires dévoilées par l'Insee. La pandémie et la terrible récession qui frappent durement la France pourraient changer rapidement la situation sociale. Au ministère des Solidarités et de la Santé, les fortes inscriptions au RSA depuis le mois de septembre inquiètent particulièrement le ministre Olivier Véran.