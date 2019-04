Apprentis d'Auteuil déplore que le passage de l'ISF à l'IFI ait réduit la générosité des donateurs

Apprentis d'Auteuil fait grise mine. « 2018 a été une année particulièrement difficile en terme de collecte » de fonds pour la fondation consacrée à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté sociale, déplore Stéphane Dauge, son directeur communication et collecte. Pour cause, l'an dernier, l'organisme a enregistré une baisse de 19 % de sa collecte de dons auprès du grand public, s'alarme-t-il dans la 6e édition de son baromètre IPSOS sur le don ISF-IFI publié ce jeudi 18 avril.

Ce nouveau baromètre, qui étudie les comportements des contribuables anciennement assujettis à l'ISF et désormais soumis à l'IFI en matière de don (ils bénéficient d'une déduction fiscale sur ces legs dans les deux cas), montre que leur nombre est en diminution : 77% ont effectué au moins un don à une fondation ou à un organisme caritatif au cours de l'année 2018 contre 82% en 2017 (-5%). De même, le taux de multi-donateurs (64%) de ce profil, ceux qui s'acquittent de plusieurs aumônes par an, est en recul de 8 % par rapport à 2017.

Le montant moyen des dons en baisse en 2019

Autres indicateur alarmant, le montant moyen de dons déclarés a lui aussi chuté tout au long de l'année 2018 pour arriver, en 2019, sous la barre des 2.000 euros, à 1.973 euros, soit une baisse de plus de 500 euros par rapport à 2018. Il s'agit du du chiffre le plus bas depuis la la création du baromètre en 2014. Et les prévisions cette année ne sont pas plus optimistes. Le nombre de personnes qui ont l'intention de réaliser un don (80%) demeure stable en 2019 par rapport à 2018.

Dans ce domaine, les assujettis à l'IFI se montrent même plus nombreux cette année (89%, +7% par rapport à 2018) que les non assujettis (75%, +1). Mais bien que 39% des donateurs comptent augmenter le montant de leur don, contre 16% qui pensent le diminuer, cette hausse ne compense pas la baisse prévue par ceux qui comptent mettre un frein à leur contribution. Les anciens assujettis ISF prévoient ainsi de donner 1.944 euros en moyenne en 2019, soit 29 euros de moins qu'en 2019.

Les conséquences d'un climat fiscal incertain

Pour les personnes interrogées, cette baisse des dons s'explique principalement par un climat économique et social difficile (57%). Certaines réformes fiscales sont également accusées d'avoir affaibli la générosité des Français en 2018. Parmi elles, on retrouve la très impopulaire hausse de la CSG infligée à une partie des retraités. Un stigmate important puisque 29% des donateurs réguliers sont âgés de plus de 65 ans d'après une étude de Kantar Public pour France Générosités.

Par ailleurs, l'année 2018 a été marqué par de nombreuses modifications fiscales : prélèvement à la source et surtout la suppression de l'ISF. Lorsque cet impôt existait encore, ses contribuables pouvaient bénéficier d'une réduction fiscale égale à 75% de leurs versements à des fondations reconnues d'utilité publique (dans une limite de 50.000 euros) et qui constituait une manne importante pour les fondations.

La question fiscale n'est pas le premier critère de décision

Avec la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI), cet avantage a été maintenu. Mais étant donné que seul les biens immobiliers sont désormais taxables, le nombre d'assujettis a été réduit de moitié. Et la majorité des sommes économisées par les exonérés d'ISF ont été consacrées à des dépenses de consommation ou de l'épargne classique au détriment des association (11% en 2019 contre 21% en 2018) relève le baromètre. Si 61% des personnes interrogées s'estiment bien informées sur les modalités de réduction de l'IFI au titre de dons faits à des organismes caritatifs en 2019, contre 56% en 2018, 78% des répondants estiment qu'il est toutefois essentiel ou important de mettre en place de nouveaux dispositifs fiscaux incitatifs pour encourager la générosité.

Cependant, contrairement à ce que pourrait laisser penser ce bilan, la question fiscale n'est pas le premier critère avancé par cette population pour établir le montant total de ses dons sur une année. 42% des personnes ayant l'intention de faire des dons d'argent à des associations ou organismes caritatifs évoquent plutôt les besoins financiers des causes qu'ils défendent comme motif principale pour déterminer le montant de leur contribution. Seul 8% d'entre eux mettent la question de la réduction fiscale en tête de leur préoccupation lorsqu'il s'agit de faire un don à une association.

Méthodologie : Enquête réalisée par internet du 28 mars au 8 avril 2019 auprès de 300 personnes dont le foyer fiscal était assujetti à l'Impôt de solidarité sur la Fortune (ISF) en 2017.