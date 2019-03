Prêt, dons et autres cagnottes : le financement participatif opère sa mue

Le cadeau de départ d'un collègue, l'exposition photo d'une amie, le documentaire d'un cousin ou encore le voyage au bout du monde d'un couple d'amis récemment mariés... Qui n'a jamais été sollicité, d'une manière ou d'une autre, pour participer au financement d'un projet d'un proche ? C'est ce qu'on appelle le financement participatif ou crowdfunding en anglais (littéralement « le financement par la foule »). Cet appel à la générosité n'a rien de nouveau. Il existe depuis des siècles. La statue de la Liberté, à New York, n'aurait sans doute jamais vu le jour en 1886 sans la participation de millions d'Américains pour financer son socle. Entre-temps, Internet a fait son apparition et a permis de démultiplier la force de frappe de ces collectes en abolissant les frontières et en permettant de réaliser des financements à l'échelle internationale, à l'image de la montre connectée Pebble qui avait collecté 10,3 millions de dollars sur la plateforme américaine Kickstarter, née en 2009.

Le financement participatif consiste à collecter des fonds auprès d'un ensemble de contributeurs via une plateforme en ligne dans le but de financer un projet de manière directe. En France,...