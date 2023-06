« La persistance de l'inflation est en partie due aux profits excessifs des entreprises », selon l'Autorité de la concurrence

Alors que les banques centrales des Etats peinent à faire refluer le niveau élevé de l'inflation, le contexte est porteur pour justifier n'importe quelle hausse de prix. Aussi, le président de l'Autorité de la concurrence, Benoit Coeuré, a mis en garde samedi les entreprises tentées de profiter de l'inflation pour réaliser des « profits excessifs », agitant la menace de « les sanctionner, même sévèrement ».

Pour rappel, en France en 2023, l'inflation s'établirait à 5% en moyenne annuelle, contre 5,2% l'an dernier, prévoit la Banque de France. La persistance du phénomène est donc avérée et la perspective d'avoir atteint le pic en zone euro est même incertaine, notait Christine Lagarde, à la tête de la Banque centrale européenne, laquelle a dû poursuire le jeudi 15 le relèvement des taux.

« On regarde, et on a les instruments pour sanctionner, même sévèrement », a affirmé Benoit Coeuré dans un entretien paru dans le quotidien Le Parisien samedi, en référence aux entreprises qui profiteraient de la poursuite de l'inflation pour augmenter leurs prix excessivement.

Des soupçons d'entente

« Nous avons un certain nombre d'indices très clairs et même plus que des indices, des faits, qui montrent que la persistance de l'inflation est en partie due aux profits excessifs des entreprises », a détaillé l'ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE).

Interrogé sur les secteurs concernés, M. Coeuré s'est contenté de répondre qu'« il y a des secteurs qu'on regarde plus particulièrement », ajoutant que « quand on a des soupçons d'entente, on enquête ».

« Aux entreprises qui se disent: +comme les prix augmentent partout, cela se verra moins si nous nous entendons+, je leur dis: attention, nous sommes vigilants », a-t-il encore affirmé.

L'Autorité de la concurrence intervient quand l'équilibre de la concurrence est faussé et réprime les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes ou les abus de position dominante en prononçant des injonctions ou des sanctions.

La question des marges des entreprises est devenue centrale ces derniers mois, à mesure que l'inflation demeure élevée sur le territoire malgré un apaisement de certains facteurs de crise à la fin 2022, notamment l'explosion des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine.

L'évolution des marges des entreprises n'a « globalement » pas contribué à la hausse de l'inflation en France en 2022, a estimé quant à lui fin avril le gouverneur de la Banque de France, appelant toutefois à la « vigilance » en la matière.

Après un niveau record de 34% en 2021, le taux de marge des entreprises a atteint 32% l'an dernier, proche de son niveau pré-Covid, d'après l'institution.

Certains secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, l'énergie, les transports et certains secteurs de services sont à surveiller, avait souligné alors la Banque de France.

Fin 2022, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait rejeté l'idée de « profiteurs » dans l'agroalimentaire. Avant de réfléchir finalement avec Bercy et les distributeurs à mettre en place un panier anti-inflation pour protéger le porte-monnaie des consommateurs sur certaines denrées.

(Avec AFP)