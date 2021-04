« La stratégie Zéro Covid est un investissement économique rentable »

LA TRIBUNE - Dans votre étude, vous montrez que la France est beaucoup plus touchée par la Covid-19 en termes de décès et déclin économique que d'autres pays de l'OCDE. Comment l'expliquez-vous ?

CÉCILE PHILIPPE ET NICOLAS MARQUES - Effectivement, après douze mois de crise sanitaire, il est possible de faire un bilan d'étape de l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans la lutte contre la Covid-19. Or, les données sont fascinantes à ce sujet. Elles montrent que tous les pays du monde ne poursuivent pas la même stratégie et, plus important encore, certaines stratégies ont produit des résultats bien supérieurs aux autres en termes sanitaires et économiques.

En dépit des efforts déployés de part et d'autre, l'épidémie a été particulièrement meurtrière en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. En revanche, son impact a été moindre en Asie, Afrique et Océanie. Si certains pays font mieux que d'autres au sein des 11 pays du G10, force est de constater qu'aucun n'échappe à des mouvements de yoyo, rendant toute projection dans l'avenir difficile, ce qui pénalise les sociétés et les économies.

Par contre, il existe au sein de l'OCDE des pays qui s'en sortent beaucoup mieux sur le plan sanitaire et économique. Il s'agit notamment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud, représentant 82 millions d'habitants. Ils ont ceci de spécial d'avoir opté pour une stratégie différente, inspirée, d'une part, par leurs connaissances en maladies infectieuses, et par leurs observations du virus. Même si les données ne sont pas strictement homogènes, l'ampleur des variations interpelle puisque si nous nous comparons à eux, nous avons 42 fois plus de décès et un recul du PIB cinq fois plus important.

De quelle stratégie s'agit-il ?

Face aux maladies infectieuses, il existe deux stratégies principales. La première, dite d'atténuation, vise à limiter l'ampleur de la dissémination du virus. L'objectif principal est en général d'éviter la saturation des services de santé. Les mesures de contrôle sont renforcées au fur et à mesure que le virus devient plus prévalent. C'est cette stratégie que nous poursuivons en France.

La seconde est une stratégie d'élimination. C'est celle qui a été employée historiquement dans le cas de la variole ou de la rougeole et qui est aujourd'hui déployée dans les pays qui s'en sortent le mieux. L'élimination vise à atteindre la suppression de la circulation du virus pour permettre un retour à la vie normale.

Il est intéressant de constater que les deux stratégies utilisent des mesures de contrôle et de réduction des interactions sociales qui se ressemblent, mais ne se déploient pas du tout selon la même temporalité, et leurs finalités diffèrent. La distinction n'est donc pas tant de confiner ou pas mais plutôt de décider dans quel objectif, à quel moment, de quelle manière, on confine puis on dé-confine. La stratégie française, parfois qualifiée d'hospitalo-centrée, vise à éviter la saturation des moyens. La stratégie Zéro Covid vise à rentabiliser au maximum l'effort déployé dans la lutte contre le virus et permettre aux individus de retrouver des vies normales.

N'y-a-t-il pas d'autres alternatives moins contraignantes?

Certains semblent penser effectivement qu'une troisième voie existe. Elle consisterait à laisser le virus se propager. Ils s'étonnent de ce que l'on fasse autant cas d'un virus ayant fait 2,9 millions de morts, chiffre pouvant apparaître comme faible par rapport aux 7,8 milliards d'humains. Ils oublient néanmoins que le nombre de morts a été drastiquement limité par les réactions préventives des individus qui, volontairement, diminuent leur mobilité et par les mesures de contrôle, plus ou moins drastiques, imposées par les pouvoirs publics. Les calculs fondés sur des données chinoises indiquent que le virus se propagerait d'un jour à l'autre par un facteur situé entre 1,1 et 1,2. Si bien qu'au bout de 3 mois, si on le laissait faire, il aurait pu contaminer la terre entière faute de réaction collective.

Les pays qui ont jugulé la pandémie ont des spécificités, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande sont insulaires et la Chine ou le Vietnam ont des gouvernements autoritaires. La France peut-elle suivre de tels exemples ?

Il est vrai que la stratégie est déployée avec succès dans des pays autoritaires comme la Chine ou le Vietnam. On aurait tort cependant de ne pas chercher à comprendre les exemples australiens, coréens et néozélandais. Rappelons que la Corée compte 52 millions d'habitants et l'Australie 25 millions. Certaines de leurs villes sont au moins aussi denses que celle des villes européennes.

Ces pays ne sont pas les seuls à poursuivre cette stratégie. Une partie du Canada la déploie aussi avec succès dans 4 de ses provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador), et sur ses trois territoires (Yukon, Nunavut et les territoires du Nord-Ouest), ce qui montre sa faisabilité dans une démocratie continentale.

L'Inde essaie également d'éliminer le virus, y compris dans ses bidonvilles, et si elle n'y est pas totalement parvenu, son bilan sanitaire est admirable. A ce stade, si l'Inde venait à éliminer le virus comme en Asie et en Océanie, 50 % du monde serait libéré de Covid.

Enfin, force est de constater qu'il est plus important de ne pas réussir à 100% une stratégie efficace que de poursuivre une stratégie perdante sur tous les plans. Dans le pire des cas, on évite au moins les morts et les reculs significatifs des économies, avec des dépenses de soutien et les déficits associés. Dans le pays du principe de précaution et des déficits publics, Zéro Covid devrait être facile à comprendre.

Précisément, quels sont les éléments qui vous permettent de conclure à la supériorité économique de la stratégie d'élimination dite « Zéro Covid » ?

Les pays qui poursuivent la stratégie Zéro Covid ont eu un recul de l'activité moindre au deuxième trimestre 2020, avec -4,5 % par rapport au deuxième trimestre 2019. Ils ont été moins touchés que les pays du G10 qui ont laissé la circulation virale prendre de l'ampleur jusqu'à saturation du système de santé, avec -11,7 %. Zéro Covid est un investissement économique rentable car les effets positifs sont durables. Au quatrième trimestre 2020, les pays Zéro Covid avaient quasiment retrouvé une activité économique normale avec un recul du PIB faible, avec - 1,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019 contre -3,3 % dans les pays du G10 qui ont laissé la circulation virale repartir. On peut s'attendre à ce que ce décalage se répète et s'amplifie dans les mois à venir.

Même constat au niveau des mobilité telles que les données Google l'indiquent. Qu'il s'agisse des lieux de travail ou de la fréquentation des cafés, restaurants, hôtels, commerces non alimentaires et, d'une manière générale, les loisirs et activités culturelles, le recul est moindre dans les pays qui appliquent la stratégie Zéro Covid.

La participation à la vie économique et sociale se réduit lorsque les individus craignent d'être contaminés ou de contaminer les autres. Ce ne sont pas seulement les mesures de restrictions décidées par les pouvoirs publics qui réduisent la mobilité. Les décisions volontaires des individus, qui face à une circulation élevée du virus se retirent en partie de la vie sociale, sont clef. L'exemple de la Suède illustre cette réalité. Même en l'absence de confinement, le recul de la mobilité y a été significatif, ce qui explique pourquoi la contraction économique suédoise a été proche de celles des pays scandinaves ayant confiné. Cela explique à l'inverse une partie du succès de la stratégie Zéro Covid : en éliminant la circulation du virus, le retour à la vie normale est plus complet car la confiance résiste mieux.

Comment appliquer concrètement ce type de stratégie ?

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience des pays qui l'ont déjà mis en place. Ils ont tout intérêt à ce que nous éliminions, nous aussi, le virus puisqu'ils pourraient dès lors rétablir des zones de mobilité avec nous. Le mode opératoire de la stratégie Zéro Covid repose sur le zonage, quelle que soit la taille de la zone considérée. Une fois qu'il n'y a plus de nouveaux cas pendant 14 jours dans une zone, le virus est considéré comme éliminé. Cette zone est alors dite verte et tout peut rouvrir. Bien sûr, le suivi est significatif misant sur l'utilisation large des stratégies de test (PCR, égouts, antigénique, salivaires, pooling), traçage large et isolement. Dès qu'un nouveau cas au sein de la zone est détecté et selon les situations, des confinements locaux et courts peuvent être imposés visant à tracer rapidement, isoler, soigner et rouvrir.

Le zonage est une notion importante de la stratégie car elle limite l'étendue des confinements quand il est nécessaire d'y recourir de façon ponctuelle. Il repose sur des limitations strictes de mobilité entre les zones qui ne sont pas vertes, c'est-à-dire sans circulation du virus. Quand une zone est confinée, le reste du pays fonctionne normalement. On ne confine pas quand les zones sont rouges mais on protège les zones vertes. Dès lors que les zones vertes s'étendent, on les relie entre elles si bien qu'à terme on pourrait retrouver une mobilité sécurisée entre pays des deux côtés de l'hémisphère. Telle est la promesse de la stratégie et bien d'autres encore : moins de décès, des économies qui se portent mieux, des populations moins handicapées par des restrictions de mobilité, des campagnes de vaccination progressives et organisées, moins de personnes présentant des symptômes de longue durée dits Covid long, le maintien des écoles ouvertes sans compromettre la santé des enfants et celle de leurs enseignants et moins de risques de voir apparaître des variants du fait de l'absence de contamination. De tels avantages méritent qu'on s'y arrête et que l'on établisse un dialogue avec les pays qui mettent en œuvre la stratégie.

Propos recueillis par Robert Jules