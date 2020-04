"Le confinement a un impact global sur les collectivités" Olivier Sichel, Banque des territoires

LA TRIBUNE - Le gouvernement vient de charger le député Cazeneuve d'une mission sur les finances locales. Comment la Banque des territoires répond-elle aux collectivités en cette période de crise exceptionnelle ?

OLIVIER SICHEL - Nous voyons l'ampleur de l'interdépendance des territoires. Certains sont plus touchés que d'autres, ne serait-ce que d'un point de vue sanitaire, à l'image du Grand Est d'où des TGV sont partis pour la Nouvelle-Aquitaine, moins touchée.

Plus généralement, le confinement a eu un impact global sur les collectivités locales, plus ou moins marqué selon les spécificités de chacune. L'Occitanie est par exemple atteinte via son industrie aéronautique.

J'observe, aussi, que le pouvoir politique régional se mobilise fortement, tourné vers la recherche de solutions avec la Banque des Territoires. Lorsque le prêt garanti par l'État est arrivé, beaucoup de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire, de clubs sportifs ou de PME touristiques comme les pizzerias passaient au travers des mailles du filet.

