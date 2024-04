Le gouvernement prévoit plus de télétravail indemnisé pour les fonctionnaires en prévision des JOP 2024

Prière de rester chez vous. Outre les campagnes d'affichage encourageant déjà l'ensemble des Franciliens au télétravail pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le gouvernement appelle plus spécifiquement les agents de la fonction publique à en faire de même. Il vient de publier un arrêté pour leur permettre de télétravailler dix jours de plus en 2024. Celui-ci, édicté par Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publiques, et Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, a été publié ce samedi au Journal officiel

Cet arrêté fixe « le montant plafond du forfait télétravail » pour 2024 et chiffre cette indemnisation à 282,24 euros pour un quota annuel de télétravail indemnisé rehaussé de 10 jours supplémentaires. Exceptionnellement, les agents pourront aussi dépasser le plafond habituel de trois jours de télétravail par semaine.

Lire aussiJeux olympiques de Paris 2024 : les entreprises entravées demandent un « dispositif de compensation intégrale »

Laisser les transports aux spectateurs

Pour éviter d'engorger des transports en commun qui seront déjà soumis à une affluence considérable, les fonctionnaires sont ainsi « invités » à télétravailler, « plus particulièrement entre le 22 juillet et le 11 août ».

Et quand le télétravail n'est pas possible, les employeurs publics sont incités à « adapter l'échelonnement des congés » de leurs agents ou à aménager leurs horaires de travail, « notamment pour limiter l'usage des transports collectifs sur les plages horaires les plus chargées ».

Lire aussiQuatre ans après le Covid, les régimes de télétravail restent moins favorables aux femmes

En mars, dans un document provisoire consulté par l'AFP et adressé aux secrétaires généraux des ministères, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) indiquait aussi que les agents exerçant en Île-de-France « sont invités, dans la mesure du possible, à limiter leurs déplacements en véhicule entre le 1er juillet et le 9 septembre 2024 ».

Ce rehaussement du plafond du forfait télétravail vient s'ajouter à un ensemble de mesures de l'administration pour accompagner les agents publics qui seront mobilisés pendant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre). Outre le télétravail renforcé, des primes ou des places de crèche sont ainsi avancées.

Avec AFP