A l'approche des Jeux olympiques, la SNCF dévoile les coulisses de la gare du Nord

C'est là que la magie s'opère. Dans un lieu tenu secret par la SNCF, une armada de techniciens, nichée derrière ses murs d'écrans, contrôle toutes les entrées et sorties de la gare du Nord... Mais pas que.

Au poste de Commande Digitalisée (PCD) de Saint-Denis, l'opérateur ferroviaire conduit d'une main de fer ses manipulations au sein de la première gare d'Europe en termes de voyageurs (700.000 visiteurs par jour selon SNCF Gares & Connexions). Une organisation millimétrée, réalisée à l'abri des regards. Exceptionnellement, la SNCF en a ouvert les portes le temps d'une visite. Voici les quelques secrets qu'elle a bien voulu livrer.

Au cœur de la tour de contrôle

Dans un local de 800 mètres carrés, un bataillon de 18 techniciens mène un combat quotidien pour assurer le bon aiguillage des trains en provenance et en direction de la gare du Nord. Tout se fait en numérique et à distance, les claviers ayant remplacé les petites mains qui actionnaient un levier lorsqu'un train passait. Pour manager ce régiment, SNCF Réseau peut compter sur son Dirigeant Unité Opérationnelle PARC (Paris Aulnay Roissy Crepy), Julien Collot.

« Au total, plus de 1.800 trains traversent la gare au quotidien, soit 10 % du trafic national. Nos opérateurs sont chargés de réguler la circulation sur 95 kilomètres de lignes », confie-t-il lors de la visite.

C'est aussi dans cet espace que la SNCF régule l'alimentation électrique du réseau. Au fond de la salle, un gigantesque panneau affiche en temps réel la distribution du courant sur toutes les voies du réseau Paris-Nord. Les opérateurs reçoivent également directement les appels de techniciens ou de voyageurs en cas d'incident. Un téléphone rouge vif posé sur un bureau est continuellement ouvert à la communication, avec une main constamment présente pour le décrocher.

Prévenir au lieu de guérir

Malgré l'expertise des cheminots qui ont élaboré le réseau, il n'est jamais à l'abri d'une faille. Un rail qui glisse mal, un moteur endommagé, un terminal envahi par des fourmis, les installations font face quotidiennement aux défis de la nature. C'est pour cela que la SNCF a installé 5.000 capteurs tout le long des aiguillages, afin d'être alertée au moindre souci qui puisse survenir.

« Un programme existait déjà pour déployer les outils nécessaires et assurer une fiabilité optimale afin d'éviter de perturber les voyageurs. Les JOP ont servi d'accélérateur, notamment sur les segments qui seront fortement empruntés lors de compétition », a déclaré Nicolas Ignate, responsable du centre de supervision de l'Île-de-France.

Pour les aider dans leur rôle de mirador, les techniciens du poste de supervision s'appuient sur un logiciel nommé Suricate (surveillance industrielle des capteurs de télésurveillance). Cet outil, créé en interne, a vu le jour à la suite d'un constat évident autour du besoin constant de surveillance des équipements ferroviaires.

Le dernier recours : la cellule d'urgence

Durant toute la durée des Jeux, une cellule de crise sera ouverte de sept heures à minuit. Elle aura pour mission de répondre en urgence aux incidents graves qui peuvent survenir sur le réseau Paris-Nord. Elle sera pilotée par la cellule nationale des opérations ferroviaires (CNOF), qui, elle-même, sera épaulée par la cellule d'appui JOP. Cette dernière se présente sous la forme d'une interface unique, accessible aux pouvoirs publics ainsi qu'au Comité d'organisation des JO.

En cas de crise, cette autorité dictera des ordres directement au PCD de Saint-Denis et informera en continu les centres opérationnels des transporteurs qui se chargeront du relais avec les voyageurs.

Au total : « Plus de 1.000 chantiers concernant la gare du Nord ont été étudiés et repositionnés », afin de garantir une fiabilité optimale lors des JOP, assure SNCF Réseau. Ces promesses attendent néanmoins d'être confirmées, ou non, lors de la compétition. Alea jacta est.