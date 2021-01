Le gouvernement promet 500 centres de vaccination hors hôpitaux d'ici deux semaines

Au lendemain de l'annonce d'accélération de la campagne vaccinale par le ministre de la Santé Olivier Véran, le gouvernement, cette fois par la voix de son porte-parole Gabriel Attal, promet l'ouverture de 500 centres dédiés à la vaccination hors hôpitaux.

« Nous ouvrons 100 centres destinés à la ville. Ce n'est qu'un début : nous en ouvrirons 300 la semaine prochaine et 500 celle d'après », a déclaré le représentant du gouvernement à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année. Et d'ajouter : « Le président de la République a indiqué 500 à 600 centres dans les prochaines semaines, c'est-à-dire 5 à 6 par département ».

En outre, « le nombre d'hôpitaux qui permettent de vacciner des soignants, a été multiplié par trois ce matin » et « va continuer à monter en puissance », a complété Gabriel Attal.

Mener une campagne "efficace"

À propos du vaccin Pfizer/BioNTech, Gabriel Attal a précisé que la France aurait « ce soir un total d'un million de doses » et recevrait « 500.000 doses supplémentaires par semaine ».

Pour le vaccin du laboratoire américain Moderna, validé ce mercredi 6 janvier par l'Agence européenne des médicaments (EMA), « la Haute autorité de santé rendra son avis très rapidement, ce qui nous permettra également d'être approvisionnés pour ce vaccin à raison de 200.000 doses sur le premier mois puis de 500.000 doses par mois », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement entend « mener efficacement » la campagne de vaccination « et le président de la République a à nouveau été très clair sur ce point : nous n'avons qu'une option sur la table, celle de réussir », a rapporté Gabriel Attal.

« Cette campagne de vaccination nous la réussirons avec les élus », a lancé le représentant du gouvernement, en rappelant que cette campagne a été « élaborée en étroite concertation avec les associations d'élus, avec le Parlement » avec des réunions « quasiment chaque semaine depuis maintenant plusieurs mois », alors que les élus locaux, comme au printemps, dénoncent les carences d'un État à leurs yeux trop centralisé et proposent leurs services pour accélérer cette campagne.

Le gouvernement cherche à reprendre la main

Le gouvernement est accablé de critiques ces derniers jours quant à sa campagne de vaccination contre le Covid-19. D'abord à cause d'un démarrage au compte-gouttes des injections : seulement 7.000 injections ont été réalisées, alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont dépassé plus ou moins largement les 100.000.

Le ministre de la Santé a promis hier de passer la seconde, notamment en permettant sans délai à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque de recevoir la fameuse injection dans les hôpitaux, et non plus seulement aux résidents et personnels des Ehpad. La vaccination devrait également être ouverte avant fin janvier, dans les fameux centres dédiés en ville, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne vivent pas en maison de retraite.

Une accélération qui fait craindre le risque de pénurie. Avec un million de résidents et de personnels de santé concernés dans les Ehpad, quelque 5 millions de plus 75 ans, et deux injections par personne, les doses attendues risquent de ne pas suffire dans l'immédiat.

Contexte de polémiques permanentes

« Le gouvernement a l'air de changer de cap, mais il s'est quand même planté au départ », a déclaré le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux sur franceinfo.

De son côté, le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), a fustigé sur France 2 « l'impréparation » de l'exécutif et « une logistique totalement défaillante », en dénonçant une nouvelle fois que les collectivités locales soient « laissées de côté ».

Un début de polémique a aussi surgi après les révélations de Politico, puis du Canard Enchaîné, sur une mission confiée par le gouvernement au cabinet de conseil privé McKinsey et Company pour l'épauler dans sa stratégie vaccinale. Le ministère de la Santé a confirmé à l'AFP que ce cabinet travaillait au sein de la « "task force" vaccination du ministère de la Santé », sans donner de précisions sur ses missions exactes.

Dans ce contexte de polémiques permanentes, le gouvernement doit aussi trouver le bon curseur des restrictions sanitaires pour enrayer le redémarrage de l'épidémie après les fêtes. Certains de ses voisins ont choisi de repasser par la case confinement, écoles comprises, (Angleterre, Ecosse) ou de prolonger les mesures de fermeture (Allemagne).

(Avec AFP)

