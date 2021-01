Vaccination : le gouvernement s'est "planté au départ", regrette le Medef qui propose de vacciner les salariés en entreprise

Le gouvernement s'est "planté" dans le lancement de la vaccination contre le Covid-19 et le retard pris par la France pourrait pénaliser la reprise économique, a jugé mercredi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, se disant ouvert à la vaccination en entreprise.

"On a été, comme souvent, trop bureaucratique", a-t-il estimé, citant notamment le guide "de 45 pages" donné aux Ehpad, le processus de recueil du consentement des personnes, ajoutant que si le gouvernement avait depuis changer de stratégie, "ça montre bien qu'au départ on avait pris trop de précautions".

Il a aussi pointé du doigt le retard "terrible" pris dans la vaccination par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne, qui a déjà vacciné plusieurs centaines de milliers de personnes contre quelques milliers en France.

"Si nos voisins vaccinent plus vite, ça veut dire qu'ils repartiront plus vite. Et on a déjà eu un confinement plus strict (...) donc on risque aussi d'avoir ce phénomène de perte de parts de marché" pour l'économie française, a-t-il souligné.