Le Maire appelle les entreprises activant le chômage partiel à ne pas verser de dividendes

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a appelé ce lundi les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel face à l'épidémie de Covid-19 à ne pas verser de dividende, après avoir interdit de le faire aux groupes bénéficiant d'un report de charges.

"J'invite [...] toutes les entreprises qui ont accès aujourd'hui au chômage partiel, c'est-à-dire qui ont leurs salariés payés par l'État, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes", a-t-il souligné sur BFMTV.

Avant d'insister: "J'irai plus loin: soyez exemplaires. Si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes. [...] J'invite toutes les entreprises qui bénéficient du chômage partiel soit à faire preuve de modération, soit - mieux - à donner l'exemple, à ne pas verser de dividendes."

"Nous ne tolérerons pas non plus que des entreprises fassent des rachats d'actions et versent des dividendes à leurs actionnaires [...] Les rachats d'actions ne seront pas compatibles avec le bénéfice du soutien de la trésorerie de l'État", a également indiqué le ministre.