Le Maire table sur une croissance plus faible en 2024 et cherche 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat

De quoi compliquer une équation budgétaire déjà difficile à tenir. Alors qu'il était évident depuis de nombreuses semaines que la prévision de croissance qui a servi à bâtir le budget 2024 (+1,4%) était difficilement tenable au regard de la stagnation de l'activité économique observée au cours du deuxième semestre de l'année dernière, Bruno Le Maire a révisé les chiffres à la baisse. Le ministre de l'Economie table désormais sur une croissance de 1% a-t-il annoncé ce dimanche au 20 heures de TF1, en raison du « contexte géopolitique » lié à la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, au « ralentissement économique très marqué en Chine » et à « une récession en 2023 en Allemagne ».

10 milliards d'euros d'économies à trouver

Moins de croissance signifiant moins de recettes fiscales pour l'Etat, Bruno Le Maire a annoncé la mise en place dans les jours qui viennent d'un plan d'économies de 10 milliards d'euros non « pas sur les Français » mais sur les « dépenses de l'Etat » : 5 milliards sur les dépenses de fonctionnement de tous les ministères et 5 milliards sur d'autres secteurs comme l'aide publique au développement (un peu moins d'un milliard), MaPrimeRénov' (1 milliard), des opérateurs de l'Etat comme Business France ou France Compétences (1 milliard). Il n'y aura pas de hausse d'impôts, a prévenu Bruno Le Maire, et le projet de baisser les impôts pour les classes moyennes est maintenu.

« Ce n'est pas la Sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher », a déclaré Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire maintient l'objectif de ramener le déficit public à 4,4% du PIB en 2024 (contre 4,9% anticipés pour 2023) puis sous la limite européenne de 3% en 2027. Un « budget rectificatif » pourrait être décidé cet été en fonction de l'évolution de la situation si situation géopolitique, notamment en Ukraine.

Simplification

Pour relancer la machine, Bruno Le Maire a rappelé jeudi dernier « l'enjeu politique » de la simplification, en France et dans l'UE. Un projet de loi sur la simplification est prévu d'ici à l'été en reprenant des propositions d'un rapport de 5 parlementaires intitulé « Rendre des heures aux Français ». Rendu public jeudi dernier, ce dernier propose 14 mesures de simplification de la vie des chefs d'entreprise. Y figurent par exemple la réduction des délais pour saisir le conseil des prud'hommes lorsque le salarié conteste un licenciement (2 mois contre 12 actuellement) ou la possibilité de déroger aux accords de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

« Une des raisons fondamentales de ce manque de croissance est l'excès de normes (...) qui alimente la colère des entrepreneurs, des agriculteurs, et donc nourrit les extrêmes en Europe », avait lancé Bruno Le Maire. Pour lui, il faut « débureaucratiser la croissance européenne », pour retrouver de la croissance. Bruno Le Maire est favorable à distinguer les réformes demandées par le Président de la République Emmanuel Macron en trois textes, cette loi de simplification, un texte sur les professions réglementées et un autre sur l'attractivité de la place financière de Paris.

Le projet fait grogner les syndicats. Dans la foulée, la CGT a dénoncé vendredi une « remise en cause des droits sociaux »

« Une fois de plus, sous couvert de +simplification+, c'est surtout une nouvelle atteinte aux droits et garanties des salariés qui est prônée, comme si ces droits empêchaient les entreprises de fonctionner! », s'est insurgée dans un communiqué la CGT.

Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé mi-janvier un « acte II de la réforme du marché du travail » avec des « règles plus sévères » pour tenter d'atteindre le plein-emploi en 2027. La semaine dernière, Gabriel Attal a promis de « lever un à un les carcans qui brident les Français » et a annoncé qu'un projet de « loi Macron 2 » sera présenté avant l'été « pour libérer l'activité économique, la croissance et le développement industriel ».

Le chômage remonte

Le Graal du plein emploi n'est, en effet, pas pour tout de suite : le taux de chômage est resté stable au quatrième trimestre 2023, à 7,5%, selon l'Insee qui a légèrement revu à la hausse le taux du trimestre précédent (+0,1). Le taux de chômage est ainsi supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982. Il demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (10,5%). Emmanuel Macron, a réitéré mi-janvier l'objectif d'atteindre le plein emploi en 2027, soit un taux de chômage autour de 5%.

A son arrivée à l'Elysée en 2017, le taux de chômage s'élevait à 9,5%. Il a baissé de façon quasi-continue depuis 2015, mais la machine commence à s'enrayer ces derniers mois. L'OFCE indiquait mi-octobre s'attendre à une remontée à 7,9% fin 2024. La Banque de France a aussi prédit mi-septembre que le taux de chômage remonterait progressivement jusqu'à 7,8% en 2025. Et, en décembre, l'Insee a prévu que le chômage atteindrait 7,6% au premier trimestre 2024, avant de se stabiliser au deuxième trimestre.

Dans ce contexte, « l'objectif du plein emploi de 5% en 2027 est difficile à atteindre », indiquait récemment Nathalie Chusseau, économiste à l'Université de Lille, citée par l'AFP. D'autant que la réforme des retraites, qui a relevé l'âge de départ à 64 ans, « va mécaniquement augmenter le nombre d'actifs sur le marché du travail », indiquait récemment Mathieu Plane, économiste à l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques). Avec en même temps de nouvelles arrivées de jeunes, ce sont « environ 500.000 actifs en plus d'ici fin 2027 que les entreprises vont devoir absorber », ajoute l'économiste.