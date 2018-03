Le marché de l'emploi salarié a progressé en 2017 (+1,1%)

L'économie française a créé, en net, 268.800 postes salariés (+1,1%) en 2017, a annoncé mardi l'Insee, qui enregistre, dans le détail, 277.700 créations dans le privé (+1,5%) et 8.900 destructions dans la fonction publique (-0,2%).

Dans le privé, ces chiffres définitifs traduisent une accélération du marché de l'emploi, après 236.300 créations en 2016 et 103.100 en 2015. Les entreprises françaises avaient détruit des emplois lors des trois années précédentes.

La France employait 25,07 millions de salariés fin 2017, dont 19,28 millions dans le privé, des effectifs records.

L'année s'est conclue par 72.700 créations de postes (+0,3%) au quatrième trimestre, tous secteurs confondus, 82.300 dans le privé (+0,4%).

Le dynamisme retrouvé des créations d'emploi a eu un impact direct sur le taux de chômage calculé selon les normes du bureau international du Travail qui a reculé de 1,1 point l'an passé pour s'établir à 8,6% en France métropolitaine (8,9% en intégrant l'outre-mer). L'économie française est en situation de créations nettes d'emplois depuis maintenant onze trimestres.

Les secteurs leaders : les services et l'intérim

Sur le trimestre comme sur l'année, les services et, dans une moindre mesure l'intérim, ont été les locomotives de l'emploi. Le secteur tertiaire marchand a créé, hors intérim, 169.500 postes sur l'année (+1,5%), tandis que l'intérim en a créé 56.200 (+8,2%). Avec 743.400 postes, l'intérim a atteint un record fin 2017.

La construction et l'industrie ont connu leur première année dans le vert respectivement depuis 2008 et 2000. Les chantiers ont créé 30.100 emplois salariés (+2,3%) en 2017 et les usines 1.100 (+0,0%).

L'agriculture (+5.000, +1,7%) et les services non marchands (+6.900, +0,1%) ont aussi vu leurs effectifs augmenter sur l'année. Mais pour les services non marchands (associations, fonction publique...), l'année s'est terminée sur une baisse au quatrième trimestre (-7.700, -0,1%), alors que le secteur est touché par une baisse drastique des prescriptions de contrats aidés depuis l'été.

Dans un communiqué séparé, l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) fait état d'une hausse de 1,0% de la masse salariale dans le secteur privé au quatrième trimestre 2017, après une autre hausse de 0,8% au trimestre précédent, sa progression sur l'année atteignant 4,0%.

