Lutte contre les emplois précaires : le patronat veut tendre la main aux syndicats

Contrairement aux syndicats, le patronat proposait jusqu'à présent de renvoyer la question des emplois précaires à la négociation dans les quatre secteurs les plus gourmands en contrats de moins d'un mois, à savoir: l'intérim, le spectacle, l'hébergement-restauration et l'hébergement médico-social.

Alors qu'une ultime séance de négociation doit avoir lieu ce jeudi après-midi concernant l'assurance chômage, les trois organisations patronales ont proposé un nouveau projet d'accord aux syndicats. Le texte prévoit d'inviter l'ensemble des branches (et non plus seulement les quatre secteurs les plus usagers des contrats de moins d'un mois) à ouvrir les négociations. Objectif de la démarche ? Réduire l'emploi précaire, qui coûte cher à l'assurance chômage.