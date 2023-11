Le nombre de défaillances d'entreprise continue de croître en France

La tendance ne s'inverse toujours pas en France. Après l'hécatombe observée sur les très petites entreprises (+65% de défaillances les douze derniers mois), le nombre de défaillances d'entreprises a continué de croître en octobre. Seule lueur d'optimisme, sur un phénomène qui a percuté les entreprises de la restauration, ce niveau « reste en deça de leur moyenne pré-pandémique », selon des données publiées mercredi par la Banque de France.

Au total, ces défaillances ont touché 52.695 entreprises sur les douze derniers mois se terminant en octobre, contre 51.160 à fin septembre, toujours sur douze mois cumulés.

« Le nombre de défaillances sur un an reste cependant sensiblement inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie de Covid-19 », indique la Banque de France.

« Un mouvement de rattrapage »

Elle rappelle que « les défaillances ont, en effet, fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements ».

Les données d'octobre traduisent « un mouvement de rattrapage qui concerne tous les secteurs de l'économie mais de manière toutefois hétérogène. Il s'observe également pour toutes les tailles d'entreprises mais reste de moindre ampleur pour les microentreprises et entreprises de taille indéterminée ».

L'Ile-de-France, la première région économique, est aussi frappée par le phénomène. Le nombre de défaillances d'entreprises dans la région a augmenté de 39,5 % sur un an début 2023, notait la CCI Paris.

Par secteurs, et par rapport aux douze mois s'achevant en octobre 2022, l'augmentation des défaillances touche particulièrement l'hôtellerie-restauration (+51,9%), l'information et la communication (+43%) et l'industrie (+38,5%).

ZOOM - Les retards de paiement frappe la trésorerie des petites entreprises Au premier semestre 2023, la Répression des fraudes (DGCCRF) a infligé un total de 30 millions d'euros d'amendes à 224 entreprises pour des délais de paiement à d'autres sociétés excessifs, la Banque de France et Bercy alertant sur les risques que font peser ces retards sur la trésorerie des PME. La plus lourde amende, d'un montant de 1,6 million d'euros, a été prononcée à l'égard de la société Veolia, indique un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances. D'autres amendes « d'un montant significatif » ont été infligées début 2023, précise Bercy: 1,1 million d'euros à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6), 850.000 euros au groupe de câbles industriels Nexans, 790.000 euros au spécialiste de l'entretien des espaces naturels Idverde, 570.000 euros aux Chantiers de l'Atlantique (construction navale) ou encore 200.000 euros à McDonald's France. D'autres amendes « d'un montant significatif » ont été infligées début 2023, précise Bercy: 1,1 million d'euros à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6), 850.000 euros au groupe de câbles industriels Nexans, 790.000 euros au spécialiste de l'entretien des espaces naturels Idverde, 570.000 euros aux Chantiers de l'Atlantique (construction navale) ou encore 200.000 euros à McDonald's France.

(Avec AFP)