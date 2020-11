Le rebond économique au T3 révisé à la hausse, plus fort rebond des revenus depuis 37 ans

Photo d'illustration. Au-delà du rebond mécanique provoqué par le déconfinement, les séquelles de la crise risquent de marquer profondément le tissu productif tricolore avec la seconde vague et toutes les mesures de restriction décidées au cours de l'automne. (Crédits : CHARLES PLATIAU)

Le déconfinement au printemps a entraîné un rebond économique plus fort qu'anticipé selon l'Insee (18,7% contre 18,3% auparavant). Le revenu des ménages a bondi de 3,7% en rythme trimestriel, soit sa plus forte augmentation depuis 1983. Cette hausse spectaculaire de l'activité et des revenus est cependant loin de compenser les pertes abyssales enregistrées au printemps.