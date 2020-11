Très fort rebond de l'emploi au T3, loin de compenser le désastre du début d'année

L'emploi a retrouvé des couleurs cet été. Selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce vendredi 6 novembre, l'emploi salarié dans le secteur privé a augmenté de 1,8% avec 344.000 emplois créés entre fin juin et fin septembre. Il s'agit selon les statisticiens de la plus forte hausse trimestrielle depuis le début de la série débutée en 1970. Le déconfinement et la levée progressive des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus ont entraîné un boom des embauches après une paralysie sévère de l'économie tricolore. Cette levée a en quelque sorte provoqué un rebond mécanique des créations d'emplois.

Au-delà de ce boom, cette dynamique spectaculaire est loin de compenser les destructions massives du premier semestre. Les économistes de l'organisme public rappellent que près de 650.000 emplois ont été détruits entre janvier et juin. C'est une chute inédite selon l'Insee. "Le second confinement risque d'affecter plus durablement l'économie, notamment sur la solvabilité des entreprises plutôt que sur la liquidité. Les entreprises rentrent endettées dans ce second confinement. Les entreprises ont moins de capacité d'endettement qu'au printemps", a expliqué l'économiste et directeur des études à la Banque de France, Olivier...