🔴 En direct - Législatives anticipées : Gabriel Attal mènera la campagne pour la majorité

9H40 - Éric Ciotti « ne sera plus président des LR à 15 heures » affirme Agnès Evren

Éric Ciotti « ne sera plus président des LR à 15 heures. Il va être destitué puisqu'Annie Genevard qui est secrétaire générale a convoqué un bureau politique exceptionnel pour le destituer. C'est officiel », a déclaré la sénatrice Agnès Evren sur BFMTV. « Il n'a plus aucune légitimité pour être président et pour incarner la droite républicaine ».

9H20 - « Plusieurs dizaines de candidats LR soutenus par le RN », maintient Jacobelli

« Oui, il y aura plusieurs dizaines de candidats Les Républicains soutenus par le Rassemblement national », confirme le député sortant de Moselle et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, Laurent Jacobelli sur BFMTV, après que Jordan Bardella en a fait l'annonce mardi soir sur France 2. « Parmi eux, il y aura des sortants il y aura des nouveaux, il y aura des figures », a-t-il poursuivi, sans donner de noms. Invité de RTL ce mercredi, le maire LR de Cannes David Lisnard a affirmé qu'il était « impensable et impossible qu'il y ait des dizaines de députés » LR investis par le RN, y voyant du « bluff » de la part du président du RN.

9H10 - RN et front populaire, « même pied de dangerosité » pour l'U2P

L'organisation patronale U2P, qui représente les entreprises de proximité, met « sur le même pied de dangerosité » économique le RN et le « front populaire » qui rassemble socialistes, Insoumis, Écologistes et communistes, a indiqué mercredi son président Michel Picon.

Concernant le Rassemblement national (RN), qui a réuni 31,37% des voix lors des élections européennes, « tout le monde, bien évidemment et à juste titre, s'inquiète de leur arrivée aux affaires mais il y a aussi le "front populaire", il a un programme et des déclarations qui sont plus mortifères pour les entreprises et les petites entreprises, je les mets sur le même pied de dangerosité », a déclaré M. Picon sur RMC.

9H05 - François Villeroy de Galhau : l e nouveau gouvernement devra « vite » clarifier sa stratégie économique

« Il sera important que quelle que soit l'issue du scrutin, la France puisse clarifier vite sa stratégie économique et en particulier sa stratégie budgétaire », a déclaré François Villeroy de Galhau sur Radio Classique ce mercredi.

Les taux d'intérêt sur la dette française ont « remonté » depuis l'annonce dimanche de la dissolution de l'Assemblée nationale, « parce que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude », a constaté le gouverneur de la Banque de France. Or « une période électorale s'accompagne toujours d'incertitudes, c'est le jeu de la démocratie ».

Interrogé sur l'impact de la situation politique actuelle sur la stabilité de l'économie française, le gouverneur a martelé que la Banque de France était « indépendante » du pouvoir politique : « elle appartient à tous les Français et représente tous les Français » et « n'a pas à faire de commentaire ou de spéculation politique ».

8H55 - Un bureau exécutif au siège de LR à 15 heures

Un bureau exécutif exceptionnel a été convoqué en urgence mercredi à 15 heures au siège des Républicains par la vice-présidente du parti Annie Genevard. L'exclusion d'Éric Ciotti, qui a défendu la veille une alliance avec le Rassemblement national dans la perspective des législatives anticipée du 30 juin et 7 juillet, devrait être au programme.

« S'il le faut, nous le sortirons du bureau des héritiers du général de Gaulle », a prévenu mercredi le député LR Aurélien Pradié à propos d'Éric Ciotti, qui compte rester président de LR tout en prônant une alliance avec le Rassemblement national.

« Ce n'est pas une question juridique ou statutaire, c'est une question pleinement politique », a abondé l'ex-député LR Guillaume Larrivé sur franceinfo. Les modalités d'exclusion du député des Alpes-Maritimes, « c'est de la cuisine », a balayé sur BFMTV-RMC le patron des députés LR Olivier Marleix, pour qui Eric Ciotti doit « faire preuve d'un minimum de sens de l'honneur » et « quitter ses fonctions ».

8H45 - Bardella revient sur la promesse d'abroger la réforme des retraites

Jordan Bardella a renvoyé à plus tard une éventuelle abrogation de la réforme des retraites, n'en faisant pas sa priorité dans l'immédiat. Interviewé par France 2 mardi soir, le président du RN a en effet expliqué distinguer « l'urgence de l'importance », avec pour « priorité », le « pouvoir d'achat » et les « factures d'électricité ».

Dans un « second temps » seulement, il souhaiterait « évidemment » revenir sur la réforme Macron qui repousse à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, reconnaissant une « divergence » avec son nouvel allié de LR Eric Ciotti, favorable au récent report de l'âge légal. Abroger la réforme Macron ou pas ? « Nous verrons », a aussi répondu Jordan Bardella mardi matin sur RTL, en invoquant la « situation économique » d'un « pays qui pulvérise sous Emmanuel Macron les records de déficit ».

8H35 - « Éric Ciotti, dehors », lance Xavier Bertrand

« Éric Ciotti, dehors », lance le président LR de la région de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, invité de BFMTV-RMC ce mercredi matin. « Il a trahi pour une circonscription, il a trahi pour être ministre de Madame Le Pen : dehors. Il doit quitter ses fonctions de président mais pas seulement : il ne doit plus être adhérent de LR », insiste-t-il. Même chose pour « les candidats qui seront investis ou soutenus par le Rassemblement national : dehors ». « Ils veulent aller avec le Rassemblement national : qu'ils y aillent ». Xavier Bertrand a par ailleurs appelé les adhérents LR à « dire clairement ce qu'ils pensent de cet accord scélérat avec le Rassemblement national ».

8H30 - Proposition d'alliance avec le RN : « J'ai eu envie de vomir », déclare Aurélien Pradié

« Il y a une chose que je déteste par-dessus tout dans la vie comme dans la vie politique, c'est la lâcheté, la compromission et la trahison », déclare Aurélien Pradié sur France 2 ce mercredi matin, après que le président des Républicains Eric Ciotti a proposé une alliance avec le Rassemblement national mardi. « J'ai eu envie de vomir quand j'ai entendu le chef de ma famille politique aller se vendre au RN », lance-t-il.

8H15 - Rachida Dati dénonce la « dérive de la ligne historique » de LR

« Il y a une crise aux Républicains », affirme Rachida Dati, invitée de Cnews/Europe 1 ce mercredi. « J'avais assisté à une dérive de la ligne historique de notre parti. Nous y sommes », déclare l'ex-LR et ministre de la Culture, après qu'Eric Ciotti a proposé mardi une alliance avec le Rassemblement national. « La ligne qu'a pris Eric Ciotti, c'est de diviser les Français », ajoute-elle.

7H50 - « Dizaines » de députés LR investis par le RN : du « bluff » pour David Lisnard

« Faites attention, on est dans une période où il y a une urgence, il faut déposer des candidatures, donc il y a beaucoup de bluff aussi. J'en suis sûr de ça », déclare David Lisnard ce mercredi matin sur RTL, après que Jordan Bardella a annoncé un accord entre le RN et « plusieurs dizaines » de députés LR mardi.

« Il y a des députés sortants LR qui sont des gens très solides, ils ont résisté à toutes les pressions ces derniers mois. Objectivement, il est impensable et impossible qu'il y ait des dizaines de députés. Je pense qu'il joue sur les mots. Il y aura peut-être des candidats dans des circonscriptions ingagnables où ils vont eux-mêmes donner une investiture, peut-être parfois pas demandée, mais dans les députés sortants j'y crois pas une seconde », affirme le maire LR de Cannes.

7H45 - David Lisnard : « Je ne vois pas comment Eric Ciotti peut rester » à la présidence LR

Invité de RTL ce mercredi, David Lisnard déclare qu'Eric Ciotti « est dans une situation très compliquée ». « Ça devait être discuté, ça devait être fait clairement », affirme le maire LR de Cannes après que le président des Républicains a proposé une alliance avec le RN mardi sur TF1. « Je ne vois pas comment il peut rester », ajoute David Lisnard. « C'est pas correct dans une organisation quelle qu'elle soit. »

7H30 - Bruno Le Maire ne se présente pas

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui ne s'était pas présenté en 2022, a confirmé mardi qu'il ne serait pas candidat, lors d'une réunion de lancement de la campagne dans l'Eure. L'ex-LR Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, ne se présentera pas non plus.

Le ministres des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, cherche à se présenter, et son nom circule pour plusieurs circonscriptions à Paris ou en proche banlieue ouest, selon plusieurs sources au sein de la majorité.

7H20 - Gabriel Attal et une vingtaine de ministres candidats

Gabriel Attal va se représenter dans sa circonscription, la dixième des Hauts-de-Seine. Sa prédécesseur, Elisabeth Borne va se représenter dans la 6e circonscription du Calvados. La présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, retournera en campagne dans la 5e circonscription des Yvelines. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se représentera dans la 10e circonscription du Nord.

Les ministres Marc Fesneau (Agriculture), Stanislas Guerini (Fonction publique) et Jean-Noël Barrot (Europe) seront aussi candidats. Ainsi que Thomas Cazenave (Budget), Olivia Grégoire (PME), Marie Guévenoux (Outremer), Frédéric Valletoux (Santé), Sarah El Haïry (Enfance), Roland Lescure (Industrie), Marie Lebec (Relations avec le Parlement), Fadila Khattabi (Personnes handicapées), Aurore Bergé (Egalité), Franck Riester (Commerce extérieur) et Guillaume Kasbarian (Logement). Les secrétaires d'Etat Patricia Miralles (Anciens combattants), Marina Ferrari (Numérique), Sabrina Agresti-Roubache (Ville et citoyenneté) et Hervé Berville (Mer) seront aussi candidats.

7H10 - Le président prié par sa majorité de se faire discret

« Il y a eu beaucoup d'appels à ce que Gabriel Attal s'engage », non pour lui reprocher de ne pas le faire assez mais avec l'idée « qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre, très clairement cela voulait dire pas (Emmanuel) Macron », a affirmé mardi un cadre du groupe à l'AFP. De manière « symptomatique », « certains ont demandé à pouvoir mettre leur photo à côté de celle de Gabriel Attal (...) et donc pas le président de la République », a ajouté cette source.

Un autre député corrobore : « A partir du moment où le vote des européennes a été un vote sanction contre le président de la République, beaucoup de collègues ont voulu dire que, même si on aimait le président et qu'on lui était très fidèle, il fallait qu'il fasse attention parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un vote sanction contre les parlementaires qui mouillent la chemise ».

6H40 - Conférence de presse d'Emmanuel Macron à 11 heures

Emmanuel Macron dévoile mercredi son plan de bataille afin de tenter d'arracher une « majorité claire » pour le reste du quinquennat et contrer le Rassemblement national, aux portes du pouvoir. Le président, qui avait promis de revenir très vite devant les Français après sa décision surprise dimanche de dissoudre l'Assemblée nationale au soir d'européennes catastrophiques pour son camp, donne une conférence de presse à 11 heures au Pavillon Cambon Capucines à Paris.

6H30 - Gabriel Attal veut « rassurer » et « imposer » la « thèse des trois blocs »

La majorité présidentielle, prise de court par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, doit « rassurer » face à cette « part d'inconnu », et « imposer » la « thèse des trois blocs » extrême gauche/majorité/extrême droite, a prôné Gabriel Attal mardi soir lors du bureau exécutif de Renaissance.

« Le président de la République est légitime d'avoir pris cette décision puisque les institutions le permettent », a déclaré le Premier ministre devant les cadres du parti présidentiel, selon plusieurs participants. Mais cette décision « fait peur » car elle « fait rentrer dans une part d'inconnu ». « Notre but, c'est de rassurer. Car tous les autres blocs ne sont pas crédibles, ni rassurants », a également déclaré le Premier ministre.

La « thèse des trois blocs », de « trois choix », « il faut l'imposer ». Quant à la gauche, qui a acté lundi le principe d'une alliance dès le premier tour, « ne parlons jamais de "Front populaire"». « Disons Nupes, toujours », a dit le Premier ministre.

6H20 - Des recours déposés devant le Conseil Constitutionnel

Deux recours ont été déposés mardi devant le Conseil Constitutionnel contre le décret organisant le scrutin des élections législatives et La France Insoumise a annoncé en déposer prochainement un troisième, protestant « contre le gel des listes électorales ».

« Ce qui est reproché, ce sont des problématiques de délai qui vont rendre les élections trop courtes », explique Jean-Baptiste Soufron, membre de l'Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico), portant le premier recours.

La loi dispose que la dissolution de l'Assemblée nationale et le premier tour du scrutin doivent être séparés de 20 jours minimum. En l'état, le premier tour doit se tenir le 30 juin en France métropolitaine. La dissolution, elle, a été effective le 9 juin. Or, un vote anticipé est prévu dans certaines circonscriptions, notamment en Outre-Mer et à l'étranger. Ces scrutins ne respecteraient donc pas les 20 jours de délai.

6H10 - Gabriel Attal va mener la campagne pour la majorité

« C'est moi qui mènerai cette campagne » des élections législatives anticipées pour la majorité, a annoncé mardi sur TF1 le Premier ministre, Gabriel Attal, qui avait jugé « soudaine » voire « brutale » la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale.

Gabriel Attal conduira la campagne « en tant que chef de la majorité, Premier ministre, avec l'identité qui est la (sienne), (...) c'est-à-dire toujours écouter les Français, même quand ça ne fait pas toujours plaisir ce qu'on entend ». Il s'agit d'« essayer de prendre des décisions concrètes, régler les problèmes », et ce avec des « priorités » : « les grands services publics que sont la santé, l'école, le pouvoir d'achat et l'emploi, l'écologie », a-t-il développé.

06H00 - Accord entre le RN et « des dizaines » de députés LR

« Il y aura un accord entre le Rassemblement national et Les Républicains » pour les législatives, avec « des dizaines » de députés LR qui seront « investis » ou « soutenus », a annoncé mardi Jordan Bardella lors d'un entretien au JT de 20 heures de France 2.

« J'ai lancé un appel à toutes les formations politiques patriotes autour du Rassemblement national qui veulent venir contribuer à cette majorité de redressement » et « je me félicite qu'Eric Ciotti (y) ait répondu favorablement », a poursuivi le président du RN en disant avoir « évidemment échangé » avec le patron de LR et « continuer de le faire dans les prochaines heures, et sans doute un peu plus tard dans la nuit ».

Une dissolution surprise

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet.

« Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. « Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second », a-t-il ajouté.

Six dissolutions sous la Vème

Prérogative présidentielle dans la Constitution de 1958, la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée dimanche par Emmanuel Macron, est la sixième sous la Vème République et ne s'est présentée que huit fois en plus de cent ans.

Sous la Vème, le général de Gaulle et François Mitterrand en ont chacun prononcé deux, à chaque fois suivies par une victoire électorale de la majorité présidentielle. Celle décidée par Jacques Chirac en 1997 a en revanche vu la gauche remporter une majorité des sièges, donnant lieu à la nomination de Lionel Jospin à Matignon et à la cohabitation. Auparavant, les deux dissolutions prononcées en 1877 et en 1955 avaient été un échec pour les gouvernements qui les avaient décidées en Conseil des ministres.