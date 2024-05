« La faute à l'Europe ? », les fadaises économiques de Le Pen et Mélenchon

Les problèmes de la France seraient le résultat d'une Europe qui, d'une part, impose l'austérité budgétaire empêchant les politiques nationales de croissance et de soutien aux services publics et qui, d'autre part, a signé des accords de libre échange qui minent la compétitivité européenne.

Supposons que ces partis politiques aient raison, alors bien évidemment tous les pays de l'Union européenne subiraient les mêmes conséquences économiques que la France, du fait de leur l'appartenance à l'UE. Or, rien n'est plus faux et si les problèmes rencontrés par la France étaient la faute de la France ?

Les conséquences désastreuses de l'austérité imposée par Bruxelles, cette austérité limite les capacités de la France à financer ses services publics

Pour ces partis, pour qui l'Europe est fautive, le pacte de stabilité de l'UE impose l'austérité aux États membres. L'Europe oblige les Etats membres à maintenir leur déficit et leur dette en dessous de certaines valeurs : le déficit public ne peut excéder 3 % de son PIB et sa dette ne peut excéder 60 % du PIB.

En réalité, ces seuils ont rarement été respectés pour la zone euro, mais la France dont le ratio dette brute des administrations publiques a explosé n'a vraiment pas à se plaindre des contraintes « d'austérité » que le pacte de stabilité lui aurait imposé !

Le ratio dette publique/PIB de la zone euro est passé de 70,1% en 2008 à 88,6% à la fin 2023, soit une augmentation de 18,5 points en 15 ans. Ce même ratio pour la France est passé de 68,2% en 2008 à 110,6% fin 2023, une augmentation de 42,4 points, une dérive de la dette de la France, plus de deux fois supérieure à celle de la zone euro ! Le déficit de la France quant à lui, est depuis plusieurs années supérieur à 3%.

Le vrai problème de la France n'est pas celui des contraintes qui lui sont imposées par le pacte de stabilité mais son incapacité à maîtriser sa dette publique et en conséquence à voir ses charges de la dette augmenter.

Les accords de libre-échange signés par Bruxelles ont engendré une désindustrialisation catastrophique

Pour LFI, comme pour le RN, le lien est clair, les accords de libre-échange européens expliquent largement la désindustrialisation de la France. Un accord de libre échange est un traité international entre l'UE et un État hors de l'UE, qui réduit les obstacles commerciaux entre les deux parties de l'accord.

La balance commerciale de la France aurait donc souffert de cette libéralisation des échanges entre l'UE et des Etats hors de l'UE. Les importations en provenance du pays hors UE, signataire de l'accord, ont bénéficié d'une moindre protection du marché européen. Là aussi, la réalité des chiffres contredit totalement la situation actuelle de l'économie française.

En 2023, la France importait des autres États membres de l'UE beaucoup plus qu'elle ne leur exportait et présentait un déficit commercial considérable dans le commerce avec les pays membres de l'UE, le plus élevé de tous les pays de l'UE (128 milliards d'euros de janvier à novembre 2023). A l'opposé, la France exportait plus qu'elle n'importait des pays hors UE (8 milliards d'euros d'excédent sur la même période), c'est-à-dire les pays avec lesquels sont signés des accords de libre échange qui seraient responsables de la désindustrialisation de la France ! La désindustrialisation de la France est réelle mais elle découle de la dégradation de notre compétitivité industrielle vis-à-vis de nos partenaires européens.

Les faiblesses de l'économie française sont claires et incontestables, d'une part, une dérive des comptes publics, forte augmentation de la dette et déficit public non contrôlé et, d'autre part, une balance commerciale dans le rouge depuis le début des années 2000 avec les pays de l'UE, qui accompagne une désindustrialisation du pays. Cependant, dire c'est « la faute à l'Europe » car elle empêcherait un endettement plus important et signerait des accords de libre échange est une absurdité économique totale. C'est la faute à la France pourrait-on dire.

Il est normal de défendre ses positions nationales dans le cadre européen et l'Europe est un lieu de discussion et de compromis. Cependant, imaginer que la France puisse imposer à nos partenaires européens les propositions de Mélenchon ou de Le Pen, propositions qui ne feraient qu'empirer la situation économique du pays, c'est une absurdité.