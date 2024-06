Élections européennes : une participation attendue en hausse à 52,8% à 20 heures, selon un sondage Elabe

Les Français sont nombreux à aller voter ce dimanche. L'institut de sondage Elabe anticipe un taux de participation de 52,8% à 20 heures, soit mieux que les 50,12% de 2019. Avec une telle participation, le taux d'abstention serait de 47,2%.

A 17h, le taux de participation aux élections européennes atteignait 45,26% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en hausse pas rapport aux précédents scrutins européens. En 2019, ce chiffre à 17h était de 43,29%, contre 35,07% en 2014 et 33,18% en 2009

A 12h, le taux de participation aux élections européennes atteignait 19,81% selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un chiffre légèrement supérieur à celui de la précédente élection européenne de 2019.

Pour rappel, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine, après certains territoires d'Outre-mer dès samedi, comme la Polynésie. Plus de 49 millions de Français sont appelés aux urnes afin de désigner 81 députés français au Parlement européen, qui compte au total 720 membres élus pour un mandat de cinq ans. Une vingtaine d'autres pays sont appelés dimanche à élire leurs représentants au Parlement européen.

Les instituts de sondage communiqueront leurs premières estimations de résultats en France à 20H00 (en métropole) à la fermeture des derniers bureaux des grandes villes. Sur pas moins de 38 listes, au mieux sept d'entre elles semblent susceptibles de franchir le seuil de 5% requis. Si les courbes des sondages ont peu varié, deux facteurs peuvent créer des surprises: d'une part la participation, qui pourrait dépasser les 50,12% de 2019; d'autre part l'incertitude du choix, 15 à 20% des électeurs se disant capables de changer d'avis jusque dans l'isoloir.

Lire aussiEuropéennes : un scrutin sur fond de guerre

Pour rappel, en 2019, pour la première fois depuis 25 ans, les Français s'étaient remobilisés: le pourcentage de votants au scrutin européen avait atteint 50,12% pour la France entière (+8 points par rapport à 2014). Ce sursaut s'était également reflété au niveau européen.

Faible participation en Outre-mer

Dans les territoires d'Outre-mer, qui ont commencé à se rendre aux urnes pour certains dès samedi, la participation est toutefois en légère baisse par rapport à 2019, d'après les premiers chiffres officiels.

Ainsi à La Réunion, les autorités recensaient 10,29% de votants à 12h heures locales (10H00 à Paris), contre 13,43% en 2019. En Nouvelle-Calédonie, la majorité des bureaux de vote ont ouvert, mais le scrutin s'est déroulé sous haute sécurité après les récentes émeutes et alors qu'autour de Nouméa des barrages perturbaient toujours la circulation. Les européennes, « ici ce n'est pas le souci majeur, on n'est pas concernés », a expliqué à l'AFP Gaëtan Kohueinui ce dimanche.

En revanche, dans les bureaux de vote parisiens, à 12h, ce taux est de 16 %. À titre de comparaison, en 2019 à la même heure, le taux de participation à Paris était de 11,35 %. De même, le taux de participation dans le Nord s'élève à 18,80 % soit mieux qu'en 2019 où il était de 17,68 % à cette même heure et celui en Charente-Maritime est était de 18,75% (contre 18,73% en 2019). A l'inverse, ce taux était de 21,84% à 12h dans le département de l'Ain contre 23,96% en 2019.

Une campagne dominée par l'extrême droite

Cette élection vient au terme d'une campagne dominée dans nombre de pays par un agenda fixé par l'extrême droite. Le Rassemblement national pourrait réaliser un score historique et infliger un revers cinglant à Emmanuel Macron.

Dans tous les scénarios, la victoire semble promise à la liste de Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages depuis des mois et pourrait augmenter de près de dix points son score déjà haut de 2019 (23,34%). En y ajoutant les 5,5% prêtés en moyenne à la liste Reconquête de Marion Maréchal et les « petites listes » souverainistes (Asselineau, Philippot...), l'extrême droite pourrait frôler les 40% et s'imposer dans des électorats jusque-là rétifs, retraités ou cadres.

Lire aussiOn achève bien les élections européennes...

Le patron du RN a fait de cette élection un « référendum anti-Macron » avant la présidentielle de 2027. « Chaque jour qui passe, nous nous préparons à exercer le pouvoir », a commenté le leader d'extrême droite vendredi, dernier jour de campagne. Surfant sur sa popularité à coups de selfies et de vidéos sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella a bénéficié des sujets jugés prioritaires par les Français, comme le pouvoir d'achat et l'immigration, sans être pénalisé par la guerre en Ukraine ou le débat un peu laborieux face à Gabriel Attal.

Glucksman et Hayer en lutte pour la deuxième place

En face, la liste menée par la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, eurodéputée sortante peu connue, a peiné à mobiliser l'électorat pro-européen d'Emmanuel Macron.

Donnée autour de 15% (contre 22,42% en 2019), la liste de la majorité est même sous la menace de celle du PS-Place publique de Raphaël Glucksmann, qui l'a concurrencée sur le champ pro-européen et qui devrait enregistrer une nette progression par rapport à son score de 6,19% en 2019.

Mais ce dernier est, lui aussi concurrencé, par LFI. Manon Aubry (qui est autour de 8,5% des intentions de vote selon les sondages) a durement attaqué pendant la campagne en accusant Raphaël Glucksmann de « trahir » l'alliance de gauche Nupes. D'ailleurs, les divisions au sein de la gauche laissent à penser que cela pourrait leur nuire. Les écologistes pourraient faire les frais de cette « guerre des gauches ». Donnée autour de 5%-6%, Marie Toussaint espère que les sondages les auront sous-estimés, comme en 2019 où Yannick Jadot s'était envolé à 13,48%. Le Parti communiste, mené par Léon Deffontaines, aura toutes les difficultés à atteindre les 5%.

A droite, en dépit de quelques coups d'éclat, la tête de liste LR François-Xavier Bellamy aura du mal à dépasser les 8,48% de 2019, qui avaient ouvert une crise au sein du parti.