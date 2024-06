Législatives : le RN peut-il vraiment baisser la TVA à 5,5% sur les prix des carburants et des énergies ?

Le Rassemblement national peut-il vraiment baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les prix des carburants et de l'énergie, comme l'affirme Jordan Bardella ? Lors de sa conférence de presse lundi dernier, le président du RN a déclaré que la proposition de son parti, promesse de Marine Le Pen en 2022, était « parfaitement possible dans le cadre européen actuel ».

« Pas besoin de réformer des directives européennes pour baisser la TVA. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, la Pologne [...] a baissé la TVA sur ses carburants à un taux de 8,5%, ça n'a posé aucune difficulté à la bureaucratie européenne », a avancé le président du RN.

« Pour le reste, il est parfaitement possible de baisser la TVA sur les énergies. Un certain nombre de pays l'ont fait, d'ailleurs je crois que l'Allemagne l'avait fait pendant la crise de l'inflation [...], donc il y a là une jurisprudence en la matière », a-t-il ajouté.

Que disent les règles européennes ?

Pour rappel, l'UE interdit d'abaisser au taux réduit - soit 5,5% en France - la TVA sur les carburants, pour rester en conformité avec le Pacte vert et l'objectif de décarbonation. Selon l'article 98 de la directive européenne de 2006 relative au système commun de TVA, « les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III ». Dans le détail, on y retrouve les denrées alimentaires, la distribution d'eau, les produits pharmaceutiques... mais pas les carburants.

Le gaz, l'électricité et le fioul, considérés comme des biens de première nécessité, ne sont pas concernés par cette interdiction. En revanche, les pays doivent consulter au préalable un comité composé de représentants des États membres et de la Commission, chargé de favoriser l'application uniforme des dispositions de la directive TVA.

« Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain », selon l'article 102 de la directive TVA.

D'un point de vue du droit communautaire, le RN pourrait donc mettre en place le taux minimal de TVA sur le gaz, l'électricité et le fioul, après avoir obtenu le vote du Parlement français.

Une baisse de la TVA temporaire sur les carburants

Concernant les carburants, en février 2022, la Pologne avait bien, comme le dit Jordan Bardella, réduit la TVA sur les carburants de 23% à 8%. En août 2022, le gouvernement allemand avait, de son côté, décidé d'abaisser temporairement la TVA sur le gaz, de 19% à 7%. Objectif affiché, aider les consommateurs face à la flambée des prix déclenchée par la guerre en Ukraine.

Mais selon Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting, ces mesures ne sont autorisées que « temporairement ». Le spécialiste rappelle que « cela n'a duré que six mois, pas plus » dans le cas de la baisse de la TVA sur les carburants en Pologne. La mesure ne s'est, en effet, appliquée que du 1er janvier au 31 juillet 2022. En Allemagne, la baisse de la TVA sur le gaz courait du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024.

Vendredi dernier, le député RN sortant et candidat aux législatives dans la Somme, Jean-Philippe Tanguy, s'est lui-même montré prudent. Il a affirmé sur RTL que le RN comptait obtenir une « dérogation temporaire » de la part de la Commission pour pouvoir baisser à 5,5% la TVA sur les carburants « dès cet été ». « Je vais être honnête avec vous, là où la négociation est plus ardue, c'est sur le carburant », a-t-il reconnu, évoquant la nécessité de mettre en place un « rapport de force » pour obtenir une dérogation des 27.

« Exceptionnelle et justifiée »

Surtout, la mesure doit être « exceptionnelle et justifiée », selon Nicolas Goldberg. « Dans le cas de l'Allemagne, c'était pour compenser l'effet des contrats long terme dont ils étaient prisonniers avec la Russie », rappelle-t-il. Et pour la Pologne - comme pour l'Allemagne -, « cela intervenait dans un contexte de crise, alors qu'aujourd'hui les prix du pétrole sont au plus bas depuis 2021 », ajoute le spécialiste.

Phuc-Vinh Nguyen, chercheur sur les politiques de l'énergie européenne et française au sein du Centre Energie de l'Institut Jacques Delors, précise par ailleurs que « la Pologne avait diminué unilatéralement la TVA sur les carburants et qu'ensuite la Commission était passée par là et avait demandé à y mettre fin ».

« Ce n'était donc pas une exemption autorisée en tant que telle, mais elle ne fut pas sanctionnée rétroactivement du fait que c'était le pic de la crise », rappelle le spécialiste de la politique européenne de l'énergie. Contactée, la Commission européenne n'a pas répondu aux sollicitations de La Tribune.

« Je ne vois pas pourquoi la France prendrait une telle mesure », considère Nicolas Goldberg. « S'il n'y a pas de justification, cela peut être refusé. Il peut aussi y avoir une exigence de contrepartie, donc ce n'est pas si simple », affirme-t-il. En cas de passage en force, la France « serait en infraction » et s'exposerait à « des sanctions », selon lui.

Derniers recours pour le Rassemblement national pour faire baisser la TVA sur les carburants : réformer la directive de 2006 relative au système commun de TVA. « Mais il faudrait l'unanimité » des Etats membres, pointe Phuc-Vinh Nguyen. « Autant dire que c'est peu probable, pour ne pas dire impossible », estime le chercheur de l'Institut Jacques Delors, qui reconnaît que l'UE offre plus de « latitude » pour baisser la TVA sur les autres énergies au niveau national.

Une efficacité contestée

Au-delà de la possibilité de mettre en place une telle mesure, Nicolas Goldberg doute de son efficacité. « Ce n'est pas parce que la TVA baisse que les prix du carburant baissent nécessairement dans les mêmes proportions à la pompe. Le distributeur n'est pas obligé de répercuter la totalité de la baisse », explique-t-il. A ce titre, il rappelle qu'en 2009, la baisse de la TVA à 5,5% dans la restauration a plus profité aux restaurateurs qu'aux consommateurs.

Autre risque ? « Si la France l'applique toute seule dans son coin, la baisse de la TVA sur les carburants peut être dangereuse et créer artificiellement des pénuries », met en garde Nicolas Goldberg. Pendant la crise, la baisse des taxes à la pompe avait aggravé la crise des carburants qui a suivi derrière ».

En résumé, la proposition du RN de baisser la TVA à 5,5% sur le gaz, l'électricité et le fioul est possible après consultation d'un comité préalable européen de la TVA. Sur les carburants en revanche, la baisse de la TVA est interdite par les règles européennes, sauf dérogation à titre temporaire et exceptionnel.