Sondage exclusif : le parti de Jordan Bardella frôle la majorité absolue

Des électeurs surmobilisés et un pays qui retient son souffle. À une semaine d'un scrutin déterminant sur tous les plans, qu'il s'agisse d'économie, de cohésion nationale ou de la place de la France en Europe et dans le monde, notre sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche met en lumière la délibération intense qui est en œuvre au sein de la société. Aujourd'hui, un citoyen sur six se dit certain d'aller voter dimanche prochain. La participation pourrait même atteindre 62 à 64% selon les projections de notre partenaire. Ce serait un record pour des législatives depuis 2002. Ces élections revêtaient un enjeu considérable puisqu'organisées un mois et demi après le « coup de tonnerre » du 21 avril, l'élimination de Lionel Jospin au soir du premier tour de la présidentielle, au profit de Jean-Marie Le Pen.

Les électeurs de 2024 placent visiblement à un niveau d'intensité politique comparable la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron au soir du 9 juin dans l'espoir de susciter un électrochoc après la large victoire du Rassemblement national aux élections européennes. « Si cette mobilisation se confirme, cela dit que la majorité qui gagnera, quelle qu'elle soit, aura une vraie légitimité », remarque Bernard Sananès, président de l'Institut Elabe. Les services du ministère de l'Intérieur ont déjà comptabilisé plus d'un million de procurations, un chiffre six fois supérieur à celui des dernières législatives en 2022.

Lire aussiLégislatives : Macron « a tué la majorité présidentielle » estime Edouard Philippe

Et le ciel s'obscurcit encore un peu plus pour le chef de l'État. Dans notre sondage réalisé entre mercredi et vendredi sur l'offre réelle, après la clôture du dépôt des candidatures dans les préfectures, l'actuelle majorité pointe toujours à la troisième place dans les intentions de vote (20%), derrière le RN (36%) et le Nouveau Front populaire (27%). « On voit bien qu'il y a deux dynamiques qui sont, comme toujours dans un scrutin majoritaire, les dynamiques d'alliance, observe Bernard Sananès. Côté RN, l'alliance avec Éric Ciotti fonctionne bien car elle n'entraîne pas de perte de voix. Et c'est la même chose pour l'alliance de gauche. Ces deux blocs bénéficient d'une progression et la Macronie semble assez isolée. »

Les renoncements de Jordan Bardella

À partir de ce rapport de forces, Elabe a établi une projection en sièges, à prendre bien entendu avec distance tant que le premier tour n'a pas eu lieu. Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient entre 250 et 280 députés, le Nouveau Front populaire et les divers gauche entre 150 et 170, Ensemble entre 90 et 110 et LR et les divers droite et centre, entre 35 et 45. Ce qui augurerait a minima d'une « solide majorité relative », selon les termes du président de l'institut de sondages, pour le parti de Jordan Bardella. L'eurodéputé fraîchement réélu a martelé cette semaine son refus de s'installer à Matignon dans un tel cas : « Je dis aux Français, pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue. » 58% des sondés approuvent, à commencer par ses électeurs (87%).

Les jours qui viennent de s'écouler ont aussi été marqués par les renoncements du prétendant à Matignon qui élague son programme au fur et à mesure que le jour de vote approche. Cela n'entame pas la détermination de ses électeurs. Si pour une large majorité de Français, les programmes économiques des partis ne sont pas crédibles, ils accordent tout de même plus de crédibilité à celui du Rassemblement national (36%) qu'à celui de l'actuelle majorité (33%) ! « Quand les électeurs ont envie d'un chamboule-tout, l'expertise n'est plus un rempart », souligne Bernard Sananès.

Nous avons également interrogé les Français sur les thématiques qui détermineront leur vote. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration arrivent en tête. Soit les sujets mis en avant par le Rassemblement national et appuyés pour ce qui est de la sécurité par un faits-divers tragique : le viol à caractère antisémite d'une jeune fille à Courbevoie il y a huit jours. « Les sujets régaliens et le pouvoir d'achat sont des thèmes avec lesquels le RN a montré une proximité. Quand le gouvernement dit : "Regardez tout ce que nous avons fait", les électeurs répondent : "Regardez comme on souffre", quant à la gauche, jusqu'à il y a quelques jours, elle mettait peu en avant les questions sociales », poursuit Bernard Sananès.

Un sujet qui sera au cœur des deux débats organisés cette semaine, sur TF1 mardi et sur France 2 jeudi. Les deux figures qui y incarneront la gauche, Manuel Bompard (LFI) puis Olivier Faure (PS), face à Jordan Bardella et Gabriel Attal, devront avoir bien en tête le dernier enseignement de notre étude. À une semaine du scrutin, la perspective d'une victoire du Nouveau Front populaire inquiète légèrement plus de Français (53%) que celle du Rassemblement national (50%).

*Sondage réalisé par Internet du 19 au 21 juin 2024 auprès d'un échantillon de 2 002 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1 870 inscrits sur les listes électorales selon la méthode des quotas. Pour les questions d'intention de vote, seules les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant l'intention d'aller voter sont prises en compte. Infographie réalisée par Camille Chauvin pour La Tribune Dimanche. Marge d'erreur comprise entre 1,0 et 2,6 points de pourcentage.