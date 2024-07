🔴 En direct - Législatives : le Nouveau Front populaire doit proposer un Premier ministre « dans la semaine », selon Olivier Faure

09H21 - Les patrons des PME appellent à « rétablir la confiance »

Les résultats surprise du second tour des élections législatives dimanche sont loin de rassurer les entreprises, qui appellent à « rétablir la confiance », a estimé lundi un responsable de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). « L'état d'esprit, c'est une véritable inquiétude, on a une incertitude aujourd'hui », a estimé Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire national de la CPME, sur Radio Classique.

« Les entreprises s'étaient mises en mode pause, elles avaient suspendu leurs investissements et recrutements, est-ce que le gouvernement qui va arriver sera en capacité de leur redonner suffisamment confiance pour qu'elles ne (les) ajournent pas purement et simplement, ce qui serait une catastrophe totale », pour les entreprises mais aussi le système de protection sociale, selon lui.

L'augmentation du Smic à 1.600 euros net, une des mesures phares de l'alliance de la gauche, arrivée en tête en sièges au second tour, c'est « une ligne rouge » pour lui. « Il ne faut pas se fracasser sur le mur de la réalité et bien prendre en compte la situation financière de notre pays », a-t-il dit.

09H14 - L a Bourse de Paris ouvre en baisse de 0,49%

La Bourse de Paris a ouvert en repli de 0,49% lundi, au lendemain du second tour des élections législatives qui ont donné la première place à la gauche mais dans une Assemblée nationale divisée et sans majorité. L'indice vedette CAC 40 reculait de 37,73 points à 7.637,89 points, après une semaine marquée par un rebond de plus de 2%. Les autres marchés européens ont ouvert en légère baisse.

09H04 - Mélenchon « pas disqualifié » pour Matignon, selon Mathilde Panot

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon « n'est absolument pas disqualifié » pour Matignon, a affirmé lundi la députée LFI Mathilde Panot, assurant que la gauche proposera « un Premier ministre et un gouvernement cette semaine » après être arrivée en tête des élections législatives, mais loin de la majorité absolue.

« Jean-Luc Mélenchon est celui qui a réappris à la gauche à gagner, celui qui a redonné de l'espoir à des millions de personnes en faisant 22% à l'élection présidentielle, celui grâce à qui a pu exister non seulement la Nupes mais aujourd'hui le Nouveau Front populaire », a-t-elle déclaré sur RTL.

09H00 - Le Nouveau Front populaire doit proposer un Premier ministre « dans la semaine », selon Olivier Faure

« Il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature » au poste de Premier ministre, a estimé Olivier Faure. Jugeant qu'il ne fallait pas donner « le sentiment que nous ne sommes pas capables de gouvernement », le patron du PS a assuré que le choix se ferait « cette semaine », « soit par consensus, soit il y aura forcément un vote », entre les différentes formations du Nouveau Front populaire. L'insoumise Mathilde Panot a déclaré que l'alliance de gauche proposera « un Premier ministre et un gouvernement cette semaine ».

08H54 - Olivier Faure : « L'alternative ne peut venir que du Nouveau Front populaire »

Olivier Faure appelle à son tour à un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire sur France info. « Il y a une évidence au fait qu'il y a un désaveu pour le camp présidentiel et désormais l'alternative ne peut venir que de l'extrême-droite mais elle a été défaite par le front républicain et donc elle ne peut venir que du Nouveau Front populaire », a déclaré le premier secrétaire du PS ce lundi. « La réalité, c'est que le camp présidentiel ne s'en tire que parce que nous avons nous-même appelé au front républicain au second tour », a-t-il ajouté.

08H40 - Manuel Bompard : « Pas de négociation » sur le programme du NFP

Manuel Bompard affirme sur France 2 qu'il n'y aura « pas de négociation » sur l'application du programme du Nouveau Front populaire. « Dans une situation - je ne la conteste pas - de majorité relative, chacun des groupes à l'Assemblée nationale devra prendre ses responsabilités », sur les différentes propositions du NFP, a-t-il ajouté, énumérant l'abrogation la réforme des retraites, la hausse du Smic ou l'ISF.

08H30 - Manuel Bompard : « Le président de la République a le devoir d'inviter à Matignon un Premier ministre issue du NFP »

« Tout le monde n'a pas gagné hier soir. il y a une coalition politique, le Nouveau Front populaire, qui est arrivée en tête du deuxième tour des élections législatives et qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale », a déclaré le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, sur France 2. « Et puis il y a des perdants, le camp macroniste qui perd de nombreux sièges et qui est relégué en seconde position, et le Rassemblement national dont on a annoncé pendant des semaines et des semaines qu'ils auraient peut-être la majorité absolue à l'Assemblée nationale », a affirmé ce lundi le député LFI des Bouches-du-Rhône.

Pour Manuel Bompard, « clairement, c'est la première formation politique à l'Assemblée nationale qui doit gouverner donc le président de la République a le devoir d'inviter à Matignon un Premier ministre ou une Première ministre issue du Nouveau Front populaire ». Forcément de LFI ? « Ce qui me semble l'usage républicain, ça a toujours fonctionné comme ça quand le président devait après une dissolution ou une législative au milieu du mandat appeler à un Premier ministre, c'était de s'adresser à la formation politique de la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés », répond Manuel Bompard, alors que LFI est majoritaire au sein du NFP.

08H14 - Éric Coquerel : « Le bloc arrivé en tête donne le Premier ministre »

« La logique c'est que le bloc arrivé en tête donne le Premier ministre », a déclaré Éric Coquerel sur TF1 ce lundi matin. Le député LFI-NFP rappelle que les insoumis tiennent « aux propos de M. Olivier Faure qui disait que ça devait être le principal groupe ». « Aujourd'hui on voit bien que nous sommes le principal groupe, donc ce serait la logique », a-t-il ajouté. « Contre toute attente, le Nouveau Front populaire s'est réuni, a fait un programme, a gagné ces élections, en tout cas il est le premier bloc donc croyez-moi que la question de trouver la méthode pour trouver le Premier ministre ne sera pas le principal obstacle », a-t-il encore affirmé. « Plusieurs noms ont circulé, du côté insoumis notamment, donc oui on va trouver ».

07H48 - Marine Tondelier : « Emmanuel Macron devrait appeler le Nouveau Front populaire à lui transmettre un nom de Premier ministre »

« On n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais les macronistes encore moins et le Rassemblement national encore moins, donc il nous incombe dans la logique institutionnelle de trouver les solutions », a déclaré Marine Tondelier sur RTL ce lundi matin. « Dans la logique institutionnelle, Emmanuel Macron devrait appeler aujourd'hui officiellement le Nouveau Front populaire à lui transmettre un nom de Premier ministre », a ajouté la secrétaire nationale des Écologistes.

Interrogée sur une éventuelle nomination de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre, Marine Tondelier balaye : « Un bon Premier ministre doit apaiser le pays, fédérer dans son propre camp. [...] Ce n'est pas parti pour être Jean-Luc Mélenchon. » Marine Tondelier elle-même Première ministre ? « Mon sujet c'est pas qui, c'est pour quoi faire », élude-t-elle. « Nous sommes prêts à gouverner et je vis tout ça comme une aventure collective », a-t-elle encore affirmé. La secrétaire nationale des Écologistes a salué « des résultats au-delà de nos espérances ». « Dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que ce serait à ce point », a-t-elle confié sur RTL.

07H09 - « Le pire est évité », selon un responsable du SPD allemand

Le responsable des questions de politique étrangère du groupe parlementaire du parti social-démocrate (SPD) du chancelier allemand Olaf Scholz à la chambre des députés, Nils Schmid, a jugé dimanche que « le pire » avait été « évité » avec le score décevant de l'extrême droite. Le président Macron « est politiquement affaibli » par ce scrutin car son camp n'est arrivé que deuxième, derrière la gauche, en perdant un nombre important de sièges de députés, a-t-il poursuivi auprès groupe de presse Funke.

07H07 - Le président vénézuélien félicite le Nouveau Front populaire

Nicolas Maduro a félicité dimanche le « Nouveau Front populaire qui a remporté une grande victoire historique aux élections législatives en France ». « Salutations au peuple français, aux mouvements sociaux et à leurs forces populaires, pour cette importante journée citoyenne qui renforce l'unité et la paix », a écrit le président vénézuélien sur X.

07H05 - La défaite de l'extrême droite rend Varsovie « heureuse »

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la défaite annoncée de l'extrême droite française aux élections législatives rendait Varsovie « heureuse » et entraînerait la « déception » de la Russie et le « soulagement » de l'Ukraine.

« À Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kiev le soulagement. Assez pour être heureux à Varsovie », a écrit l'ancien chef de l'UE Tusk sur X. À la tête d'une large coalition centriste et pro-européenne, Donald Tusk avait ravi en octobre dernier en Pologne le pouvoir au parti nationaliste PiS.

07H00 - Lula salue une victoire « contre l'extrémisme »

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a salué dimanche le triomphe « contre l'extrémisme » et la « maturité des forces politiques » en France après que la gauche a freiné l'extrême droite aux élections législatives. « Très heureux de la démonstration de grandeur et de maturité des forces politiques de France qui se sont unies contre l'extrémisme », a déclaré le leader de gauche sur le réseau social X.

06H55 - Meyer Habib, député sortant des Français de l'étranger, battu

Le député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger Meyer Habib (apparenté LR), proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a été battu par la députée Renaissance Caroline Yadan, selon des résultats disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères et le groupe Renaissance.

Meyer Habib, élu depuis 2013, a connu de nombreuses passes d'armes parfois très virulentes face à des députés de gauche depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il s'est incliné face à Caroline Yadan (52,70%), dans cette circonscription qui comprend l'Italie, Malte, Saint-Marin, le Vatican, Chypre, la Grèce, la Turquie, et Israël.

06H53 - Aurélien Rousseau élu député NFP

Aurélien Rousseau, 47 ans, ancien ministre de la santé d'Emmanuel Macron, a été élu dimanche soir député de la 7e circonscription des Yvelines, où il était candidat du Nouveau Front populaire. Il l'emporte face à une autre membre d'un gouvernement d'Emmanuel Macron, Nadia Hai, ancienne ministre déléguée à la Ville et qui représentait cette circonscription depuis 2017, et Babette de Rozières, conseillère régionale LR et favorable à une alliance entre son parti et le Rassemblement national.

06H50 - Pedro Sanchez salue le « rejet de l'extrême droite »

Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, s'est félicité dimanche que la France et le Royaume-Uni aient opté pour un « rejet de l'extrême droite et un engagement ferme en faveur de la gauche sociale ».

« Cette semaine, deux des plus grands pays d'Europe ont choisi la même voie que l'Espagne il y a un an », écrit Pedro Sanchez dans un message sur le réseau social X après les élections législatives françaises et britanniques.

Esta semana, dos de los mayores países de Europa han elegido el mismo camino que eligió España hace un año: rechazo a la ultraderecha y apuesta decidida por una izquierda social que aborde los problemas de la gente con políticas serias y valientes.



06H40 - Gabriel Attal réélu dans les Hauts-de-Seine

Le Premier ministre Gabriel Attal a été réélu dimanche dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, où il était opposé à la candidate socialiste Cécile Soubelet, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. Le chef du gouvernement a obtenu 58,23% des suffrages. Il avait déjà été élu député en 2017 et 2022.

06H30 - Bienvenue dans ce direct

Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct consacré aux résultats des élections législatives, à l'issue desquelles le Nouveau Front populaire est arrivé en tête dimanche. Selon la dernière projection Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV et RMC, le bloc de gauche obtient entre 179 et 205 sièges. LFI s'impose avec 80 à 91 sièges, le PS compte 60 à 68 sièges, EELV 31 à 36 sièges, et le PCF 7 à 10 sièges.

Ensemble aligne pour sa part un total de 157 à 174 sièges, dont 96 à 108 pour Renaissance, 37 à 38 pour le Modem, et 20 à 24 pour Horizons. Le RN affiche un total de 113 à 148 sièges, dont 9 à 12 pour les soutiens d'Eric Ciotti. Enfin, les LR et Divers droite totalisent 67 à 71 sièges.

